«آيسنار أبوظبي 2022» يستعرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق اليوم فعاليات الدورة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022)، والذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

من المنتظر، أن يكون عرض الافتتاح الذي يُعقد الثلاثاء الساعة 11 صباحاً بمثابة عرض تقني أخاذ يعكس قدرات وإمكانات دولة الإمارات العربية المتحدة واستعداد فرقها المعنية بالتعامل مع كافة أشكال الطوارئ والأزمات والسيناريوهات الأمنية، وتستمر عروضه خلال المعرض بصورة تم التجهيز لها من خلال فريق عمل متخصص يضم كفاءات إماراتية من كافة الجهات المعنية باختصاصات الأمن والحماية والمرور والأمن الرقمي والسيبراني وفرق التعامل مع المواد الخطرة والدفاع المدني وغيرها.

ويستقطب المعرض، الذي يستمر حتى 12 أكتوبر، مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة في نسخة هذا العام بنسبة 121% عن الدورة السابقة، فيما زادت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15% مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض في عام 2018، كما ارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 120% ليصل إلى 33 دولة، في حين وصلت نسبة الشركات الجديدة المشاركة للمرة الأولى في فعالياته 8%، كما بلغت نسبة الشركات الوطنية العارضة 34% من مجموع الشركات الكلي.

ويُشارك في المعرض أيضاً 120 وفداً رسمياً من جميع أنحاء العالم في زيادة بنسبة 20% بالمقارنة مع دورة عام 2018 بما فيها وفود من المملكة العربية السعودية والبحرين وسنغافورة ومصر واليونان والعراق وإيطاليا وإثيوبيا، بالإضافة إلى وفد من منظمة «الإنتربول». ويشهد مشاركة 30 متحدثاً بارزاً و23 جلسة حوارية رفيعة المستوى والتي تقام على هامش المعرض.

وتُركّز الدورة السابعة من المعرض على استعراض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية، وتوطيد علاقات التعاون والتواصل بين الشركات العاملة في أربعة قطاعات، هي: الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة وحفظ النظام، وحماية المنشآت الحيوية. كما تشتمل أجندة «آيسنار أبوظبي 2022» على فعالية حوارات «آيسنار» التي تتناول مستقبل مجالات الشرطة والأمن السيبراني الوطني، إلى جانب سبل الحد من مخاطر التحوّل الرقمي الوطني.

إلى ذلك، أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«آيسنار أبوظبي 2022»، أن جناح وزارة الداخلية في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر يمثل جانباً من جهود دولة الإمارات ورؤية حكومتها في تعزيز الأمن والأمان والاستقرار والحماية المدنية لتكون الدولة الأكثر أماناً على مستوى العالم.

وقال إن وزارة الداخلية تعرض خلال مشاركاتها أحدث المشاريع والمبادرات والتقنيات وجهود القيادات العامة للشرطة في تعزيز القدرات وبناء العناصر الشرطية وتقديم الخدمات المتطورة في عرض يليق بالزوار الدوليين وبصورة تظهر ما وصلت إليه الشرطة الإماراتية من تطور وتقدم. وإن ما يميز «آيسنار أبوظبي» التجدد الدائم والرغبة في تحقيق المزيد من المنجزات والذي تعززه الثقة الدولية الكبيرة والمشاركات المتزايدة في هذا الحدث حيث تشير الإحصائيات إلى أن فعاليات الدورة السابعة للمعرض تشهد زيادة في المساحات المخصصة للعروض بنسبة 15% وارتفاعاً في عدد الشركات العارضة بنسبة 111% فيما تصل نسبة الشركات الجديدة المشاركة للمرة الأولى في فعالياته إلى 8%، في حين تبلغ نسبة الشركات الوطنية العارضة 34% من مجموع الشركات الكلي.

وأضاف: إن الأرقام شكلت ارتفاعاً فاق نسبة مئة بالمئة، محققين قفزة عالية ومقارنة مع السنوات الأولى للحدث، فإننا نتحدث عن قفزات هائلة وهذه نتيجة جهود متواصلة إلى جانب السمعة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات العربية المتحدة من تنظيم واستضافة لأهم الأحداث العالمية والدولية مدعومة بموقعها الاستراتيجي على الخريطة الدولية.

وحول أبرز ملامح حفل افتتاح «آيسنار أبوظبي 2022»، قال الريسي، إن حفل الافتتاح سيشهد عرضاً متميزاً يليق بمكانة الإمارات الرائدة وأبوظبي وجهة لإقامة كبريات الفعاليات العالمية في المنطقة، وسيمثل سيناريو أمنياً نظهر من خلاله القدرات الإماراتية في التعامل مع كل الأحداث والطوارئ بكل أشكالها، وفق أعلى المعايير العالمية، واستناداً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات المستقبل، ويمثل عرضاً للقدرات الحالية والاستباقية ويؤكد الجاهزية والاستعداد للشرطة الإماراتية والجهات المعنية بالدولة.

الأدلة الجنائية الرقمية

يستعرض «آيسنار أبوظبي» مجموعةً واسعة من التقنيات المتعلقة بالأدلة الجنائية الرقمية ومكافحة البرمجيات الخبيثة والبريد العشوائي والفيروسات والعوامل البشرية والحوكمة والامتثال واستمرارية الأعمال والاستجابة للحوادث وإدارة الهوية والوصول وأمن التطبيقات وأمن «إنترنت الأشياء» والأمن السحابي وأمن الهواتف المحمولة والإرهاب السيبراني والوقاية من الحرب السيبرانية وسلامة الشبكات وسلامة البيانات والخدمات الأمنية المُدارة والتشفير.