انطلاق موسم الرحلات البحرية في دبي أكتوبر الحالي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي، بدء موسم جديد للرحلات السياحية البحرية في 29 أكتوبر الحالي، مع استقبال ميناء راشد أولى سفن الرحلات البحرية «مين شيف-6» التابعة لشركة TUI، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي وجهة سياحية مفضلة للمسافرين الدوليين، ومركزاً رائداً للرحلات البحرية في المنطقة.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية بالجهود المبذولة من جانب قطاع السياحة في دبي، ولاسيما منظومة سياحة الرحلات البحرية لتعزيز مكانة دبي كمركز محوري للسياحة البحرية ووجهة دولية بارزة للرحلات البحرية في المنطقة، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل الإمارة، الوجهة الأولى كأفضل مدينة للحياة والعمل والزيارة في العالم.

وأكد سموه أن السياحة البحرية تُعد رافداً مهماً لتعزيز الخطط الطموحة للارتقاء بقطاع السياحة في دبي، وترسيخ مكانة دبي السياحية عالمياً، استناداً إلى البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دبي، ومنظومة العمل التي تقوم على شراكة نموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن التقدم الذي تم إنجازه في مجال إنشاء وتطوير مجموعة من أهم الموانئ السياحية في المنطقة والتي تم تزويدها بإمكانات تُعد من الأحدث عالمياً، وبما يوفر تجربة سفر وزيارة متميزة للمسافرين على متن السفن السياحية.

ووجّه سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية بالعمل على مواصلة الجهود لتحقيق نمو مطرد في قطاع سياحة الرحلات البحرية في دبي أسوة بباقي القطاعات العاملة في الإمارة، وذلك في ضوء تاريخ دبي وخبرتها الطويلة في هذا المجال وما توفره من تجربة سفر وزيارة متميزة للمسافرين على متن السفن السياحية في ظل الدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع السياحة في دبي بشكل خاص ومنظومة سياحة الرحلات البحرية بشكل خاص وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ومن المتوقع أن يستقبل الموسم الجديد (2022 - 2023) 166سفينة سياحية فاخرة في «ميناء راشد»، وكذلك في «دبي هاربر»، واللذين يتميزان ببنية تحتية متطورة وعالمية، ويضمان أحدث المرافق الخدمية للرحلات البحرية، فيما يتوقع كذلك الترحيب بأكثر من 900 ألف سائح من ركاب الرحلات البحرية، وأيضاً طواقم السفن السياحية، الأمر الذي يسهم في تعزيز نمو السياحة في دبي.

وسيتم إطلاق الرحلات البحرية عبر سفن شركة «تي يو آي»، وشركة «ام اس سي كروزس»، بالإضافة إلى بونانت (ام اس سي وورلد يوروبا، وأوبرا، ومين شيف 6، ولو بوغانفيل)، التي سوف ترسو في ميناء راشد الحاصل على جوائز عالمية، فيما سترسو سفينتا «سي إس عايدة كوسما» و«سي إس كوستا توسكانا» اللتان تعملان بالغاز المسال في «دبي هاربر» في 17 نوفمبر المقبل.

مكانة عالمية

قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تواصل دبي تعزيز مكانتها بخطى ثابتة كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي وجهة السفر الأكثر رواجاً عالمياً. نحن ممتنون حقاً لشبكتنا القيّمة من الداعمين والشركاء لتعاونهم المستمر ودعمهم، الأمر الذي دفع مشغلي خطوط السفن البحرية السياحية القيادية لتسيير المزيد من الرحلات نحو الإمارة. مع توجه أفضل السفن الفاخرة في العالم إلى دبي خلال موسم الرحلات البحرية الجديد، سنعمل مع شركائنا لتزويد المسافرين بفرصة الاستمتاع بعروض الوجهات المتنوعة، لا سيما عرضنا الشتوي الفريد. ونتطلع إلى موسم رحلات بحرية ناجح كنقطة انطلاق للزخم في صناعة الرحلات البحرية الإقليمية، والارتقاء بدبي كمركز سياحي عالمي».