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دبي تنتهي من إعادة تأهيل الشواطئ ديسمبر المقبل

دبي تنتهي من إعادة تأهيل الشواطئ ديسمبر المقبل
10 أكتوبر 2022 02:40

دبي (الاتحاد)

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أعلنت بلدية دبي أن مشروع إعادة تأهيل الشواطئ العامة في إمارة دبي سيتم الانتهاء منه في ديسمبر المقبل، حيث يهدف المشروع إلى تطوير وتجميل شواطئ الإمارة التي تعد واحدة من أفضل الوجهات السياحية، ويأتي ذلك في إطار جهود البلدية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمختلف مرافق الإمارة.
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تسعى البلدية دوماً إلى الاهتمام بجميع مرافقها وخاصة الشواطئ التي تعتبر أحد المقاصد السياحية المهمة بالإمارة، ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الحرص على توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بهدف توفير احتياجات مرتادي الشواطئ العامة للإمارة وتقديم أفضل الخدمات والمرافق الترفيهية لهم بما يعزز من استمتاع الأفراد والأسر بتلك الشواطئ في أجواء آمنة.
وأضاف: «يشمل مشروع إعادة تأهيل الشواطئ كلا من: كورنيش الممزر، جميرا 1، وجميرا 3، إضافةً إلى أعمال توسعة وزيادة المساحة في شاطئ أم سقيم 1. ويتضمن المشروع تغطية شواطئ الإمارة بالرمال الشاطئية وتنفيذ الحماية الصخرية وأعمال الحماية من الأمواج والتي عادة تعمل على جرف الشاطئ، كما يشمل المشروع أيضا في بعض الأجزاء رفع المنسوب».

دبي
بلدية دبي
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