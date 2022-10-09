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وزارة الثقافة والشباب تقيم فعالية «تعابير المالد»

وزارة الثقافة والشباب تقيم فعالية «تعابير المالد»
10 أكتوبر 2022 02:39

 فاطمة عطفة (أبوظبي)

شهدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، فعالية «تعابير المالد» التي أقيمت احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك أمس الأول، في مركز أبوظبي الإبداعي. 

تضمنت عروضا متنوّعة في حبّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أدتها فرق محلية وعربية، عبّرت عن حبّ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، إلى جانب جلسة حوارية استعرضت تاريخ فنّ المالد وتطوّره في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وفي تصريح لها قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي:«ينبع اهتمام الوزارة بالاحتفال بهذه المناسبة من أهميتها الدينية والتاريخية والثقافية للمجتمع الإماراتي، الذي اعتاد إحياء هذه المناسبة العطرة، واستحضار سيرة النبي ﷺ واستخلاص العبر منها، ليتواصل حضوره في أذهان الشباب، ويتعلّموا من سيرته قيم التسامح والإخاء والتعايش».

ونوهت معاليها إلى أن فنّ الإنشاد الديني المعروف بـ (المالد) هو أحد أبرز الفنون التقليدية المحلية التي تجسّد ثقافة دولة الإمارات وقيمها الأصيلة ومدى ارتباط أبنائها بموروثهم الثقافي العربي والإسلامي، وعلى امتداد التاريخ اقترن هذا الطقس بالمناسبات الدينية والاجتماعية وأسهم في تعزيز النسيج والترابط المجتمعي، مؤكدة أن حرص الوزارة على مواصلة هذا الإرث ترجم بتنظيم فعالية تهتم بالتعريف خاصة بين فئة الشباب.

 

وزارة الثقافة والشباب
الإمارات
المالد
المولد النبوي الشريف
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