شرطة أبوظبي تشارك في معرض «أوتو موتو شو» 2022

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في فعاليات معرض «أوتو موتو شو 2022م» والذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» والذي يُعد من أكبر المعارض في الشرق الأوسط والمتخصص في السيارات والدراجات الهوائية المعدلة، ويستقطب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة معدات السيارات والدراجات وأحدث التقنيات المتخصصة في هذا القطاع.

وأطلقت مديرية ترخيص السائقين والآليات مبادرة «تسجيل المركبات المباشر»، بالتعاون مع وكالات السيارات، لتقديم خدمة ترخيص وتسجيل المركبات المباشر في منصة شرطة أبوظبي، وعرض مميزات جهاز سهل الذكية في تسهيل إجراءات معاملات الجمهور لترخيص مركباتهم، كما تعرف الزوار على القنوات والخدمات الرقمية لشرطة أبوظبي، ضمن جهودها في توفير أرقى الخدمات بأساليب ذكية للمتعاملين، وتطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة، سعياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بتجربة المتعاملين في القطاعات كافة.

وأكد العميد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات، في شرطة أبوظبي، الحرص على تقديم أفضل الخدمات الرقمية، وعرضها على زوار المنصة، وتعريفهم بأهم المبادرات ومشاريعها التقنية والإلكترونية ضمن اهتمامها بإسعاد المتعاملين، وسرعة الاستجابة في تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

ونفذت مديرية المرور والدوريات ورش توعوية للجمهور حول السلامة المرورية، وعرضت أفلام توعية رقمية عبر «الآيباد»، ووزعت الهدايا على الزوار، إلى جانب تنظيم مسابقات مرورية وعرض فيديوهات توعية مرورية على شاشة المسرح، وقدم قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة عرضاً لدوريات الشرطة القديمة والسيارات الكلاسيكية، ومن ضمنها أقدم رقم سيارة في إمارة أبوظبي.