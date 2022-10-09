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علي النعيمي يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

علي النعيمي خلال مشاركته في الاجتماع (من المصدر)
10 أكتوبر 2022 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك معالي الدكتور علي النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في اجتماع الثالث للجنة التنفيذية في دورتها الـ 288م، الذي عقد أمس ضمن اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد والدورة الـ 210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي في رواندا.
وألقت معالي دوناتيل موكاباريسيا رئيسة برلمان روندا كلمة رحبت فيها بالمشاركين في هذا الاجتماع، معربة عن أملها في أن تخرج هذه الاجتماعات بالعديد من القرارات التي تصب في صالح البرلمانات والشعوب التي تمثلها.
وفي بداية الاجتماع، تمت مناقشة موضوع المراقبين الدائمين للاتحاد البرلماني الدولي، وفتح مكاتب إقليمية للاتحاد البرلماني الدولي، وتقارير الأعضاء حول متابعة قرارات الاتحاد، والمشروع السياسي للاتحاد، وسياسة حماية البيانات، وسياسة الاتحاد البرلماني الدولي بشأن التحرش، والاطلاع على جائزة IPU Cremer-Passy.، وتقرير رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حول أنشطة الاتحاد، وتقرير الأمين العام الاتحاد حول أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي منذ الدورة الـ 209 للمجلس الحاكم، فضلاً عن المسائل المالية، والمسائل المتعلقة بالعضوية في الاتحاد البرلماني الدولي وحالة بعض البرلمانات، والمسائل المتعقلة بالأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المستقبلية للاتحاد، والتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ورابطة الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.

علي النعيمي
الاتحاد البرلماني الدولي
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