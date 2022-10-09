خالد بن عبدالله القاسمي يلتقي وفد الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

أبوظبي (وام)

أكد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن التعاون الجمركي بين المستويين المحلي والاتحادي يُعد أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لجمارك الشارقة والذي أفضى بدوره إلى تبنّي العديد من أوجه الدعم، وبناء قدرات القطاع الجمركي في مواجهة التحديات والمخاطر المطردة، نتيجةً للنمو المستمر في حركة التجارة العالمية، إلى جانب عوامل التأثير المتباينة كالاضطرابات التي تمر بها العديد من الدول.

جاء ذلك خلال استقباله وفد الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ برئاسة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في «الهيئة»، وتم فيه بحث سبل تعزيز أمن المنافذ الجمركية، ودعم عمليات الرقابة والتفتيش الجمركي، من خلال تطوير العمليات، وربط الأنظمة الجمركية، بحضور علياء محمد المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وعدد من المديرين والمسؤولين. تناول الجانبان، خلال الزيارة، آلية ربط الأنظمة الجمركية التي تقوم بتنفيذها الإدارة العامة للجمارك بـ«الهيئة»، مع أنظمة جمارك الشارقة، يتقدمها النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، ومشروع ربط الأنظمة الجمركية بالنظام الاتحادي، إضافة إلى بحث جوانب تعزيز الرقابة ودعم عمليات التفتيش الجمركي لدى منافذ إمارة الشارقة من خلال الفرق المختصة ووحدة التفتيش الجمركي «K9» التابعة لـ«الهيئة».