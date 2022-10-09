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الطقس صحو بوجه عام

الطقس صحو بوجه عام
10 أكتوبر 2022 02:39

أبوظبي (وام)

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:34 والمد الثاني عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند 19:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:33.
وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:34 والمد الثاني عند الساعة 22:37 والجزر الأول عند الساعة 16:06 والثاني عند الساعة 04:18.

الطقس
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
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