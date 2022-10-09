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بلدية عجمان تحصد جائزة  أفضل الممارسات العالمية

بلدية عجمان تحصد جائزة  أفضل الممارسات العالمية
10 أكتوبر 2022 02:39

عجمان (وام)

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 حصدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان «جائزة أفضل الممارسات العالمية» عن مشروع مختبر الذكاء الاصطناعي البيئي «المختبر المتنقل»، متقلدةً بذلك ست نجوم، بعد خضوعها لجميع مراحل التدقيق والتقييم الشامل والذي أجرته لجان تحكيم عالمية للشركة المانحة للجائزة في نيوزيلندا لتفوز الدائرة، متفوقة على 60 جهة من مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، أكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، خلال تسلمه الشهادة، أن الكفاءات البشرية تسعى لتحقيق الأفضل والارتقاء بالدائرة، وتتطلع للحفاظ على مسيرة التقدم والنجاح المستمرة، مدشنةً الأفكار النوعية والمشاريع الرائدة التي يلمس أثرها الجميع، ومن بينها مشروع المختبر البيئي الذكي، وهو مشروع ابتكاري يُعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم لأول مرة في كشف الانبعاثات والروائح.

عجمان
بلدية عجمان
الذكاء الاصطناعي
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