«الشؤون الإسلامية» تناقش  المشاريع التحولية

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مع المديرين التنفيذيين، ومديري الفروع ومديري الإدارات.

وأكد الكعبي على الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكّام الإمارات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع التحولية المقبلة التي حدد ملامحها مجلس الوزراء الموقر، وأيضاً التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المساجد وتوفير البيئة المثالية للمصلين، ومناقشة انتظام الدراسة في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وآلية سير العمل فيها.