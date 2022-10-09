الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الشؤون الإسلامية» تناقش  المشاريع التحولية

جانب من الاجتماع (من المصدر)
10 أكتوبر 2022 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"ملف الخدمات الحكومية" يستعرض نتائج تحويل أكثر من 200 خدمة إلى استباقية وتطوير 14 خدمة لتسهيل حياة الناس
"أبوظبي للتقاعد”: جهات العمل مُلزمة بتسجيل المواطنين خلال 10أيام عمل من التحاقهم بالخدمة

اجتمع الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مع المديرين التنفيذيين، ومديري الفروع ومديري الإدارات.
وأكد الكعبي على الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكّام الإمارات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع التحولية المقبلة التي حدد ملامحها مجلس الوزراء الموقر، وأيضاً التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المساجد وتوفير البيئة المثالية للمصلين، ومناقشة انتظام الدراسة في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وآلية سير العمل فيها.

الإمارات
محمد مطر الكعبي
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
محمد بن زايد
آخر الأخبار
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
مساكن جاهزة للمواطنين (من المصدر)
الإمارات
"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً بقيمة 430 مليون درهم
اليوم 13:52
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يزور روسيا
اليوم 13:43
«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
الإمارات
«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©