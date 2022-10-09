«تنمية المجتمع- أبوظبي» تطلق «دليل الوالدين للصحة النفسية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «دائرة تنمية المجتمع –أبوظبي»، تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، «دليل الوالدين للصحة النفسية» لتعزيز وعي الوالدين على الفهم الصحيح والتعامل مع مفاهيم الصحة النفسية وتمكينهم من العيش في بيئة أسرية صحية. ويأتي إطلاق هذا الدليل في إطار الجهود المستمرة للدائرة لتقديم مبادرات وخدمات تساهم في دعم المجتمع وشرائحه المختلفة بالتعاون مع شركائها في القطاع الاجتماعي والصحي في إمارة أبوظبي.

ويوفر الدليل، الذي أعدته كل من «دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي» و«هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة» و«مركز أبوظبي للصحة العامة»، كل ما يحتاجه الوالدان من معلومات ومفاهيم عن التعامل مع ضغوط الحياة اليومية والمضي نحو حياة مستقرة وصحية. كما يتناول الدليل أهمية الصحة النفسية وكيف تؤثر على سلوكيات الأفراد والأسر وأفكارهم ومشاعرهم وانعكاس ذلك على حياتهم اليومية وقدرتهم على التكيف مع الضغوط النفسية. ويتطرق الدليل إلى العوامل المؤثرة في الصحة النفسية، مثل العلاقات ونمط الحياة والعوامل الخارجية والعوامل الذاتية.

وأكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، حرص الدائرة على إطلاق المبادرات التي تدعم الصحة النفسية، من مثل «دليل الوالدين للصحة النفسية»، مشيرة إلى سعي الدائرة المستمر لتنفيذ مبادرات وخدمات تتناسب مع متطلبات أفراد المجتمع واحتياجاتهم، وتتيح لهم سبل وأدوات التعامل مع الضغوط النفسية.

وقالت الهياس: «يُعنى (دليل الوالدين للصحة النفسية) بمختلف الجوانب النفسية للوالدين، مع التركيز على تمكينهم من مواجهة ضغوط الحياة، ودعم قدراتهم الفردية للتعامل مع الظروف الاجتماعية والمواقف الصعبة التي قد يتعرضون لها. كما يعد الدليل خطوةً مهمة في إطار مساعينا الرامية إلى رصد وتحديد ومعالجة التحديات الاجتماعية، وتوفير الرعاية والخدمات الفعّالة وعالية الجودة للجميع، لضمان تحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع سكان أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً مثالية للحياة».

ويستعرض الدليل أيضاً كيفية السعي لتحسين الصحة النفسية من خلال تحسين جوانب حياتنا اليومية عبر بناء علاقات صحية والحفاظ عليها، والاستمتاع بالحياة واستكشافها، والإنتاجية والكفاءة في العمل، والقدرة على الإسهام في المجتمع، والقدرة على التكيف مع الضغوط النفسية، والتغيرات وحالات عدم اليقين، والوقاية من الأمراض النفسية والجسدية. كما يلفت الدليل النظر إلى بعض الاحتياجات النفسية والاجتماعية والجسدية التي لا بد من تلبيتها أولاً لتحسين الصحة النفسية، ومنها إيجاد شبكة علاقات داعمة، والوعي، والتعامل مع الضغوط النفسية وكيفية التعامل معها من خلال استراتيجيات التكيف كالحرص على عدم السماح لمواقف معينة في التسبب بضغوط نفسية، والتحدث بوضوح عن المخاوف مع شريك الحياة أو الأصدقاء أو اختصاصي الصحة النفسية، وكذلك تقبل فكرة ارتكاب الأخطاء والمرور بمواقف عصيبة.

ويستعرض الدليل أيضاً دور العلاقات في الصحة النفسية، حيث يبحث العلاقة مع شريك الحياة مركزاً على أن التواصل بينهما هو صميم الحفاظ على قوة العلاقة واستدامتها، كما يبحث العلاقة مع الأطفال وانعكاس ذلك على صحة الأب والأم، ويتطرق كذلك إلى العلاقة مع زملاء العمل، وضرورة تلبية متطلبات علاقة العمل الصحية، مثل الاحترام والتواصل الفعال والسرية والثقة والوعي بالذات والحدود.