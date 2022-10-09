السركال: تقديم خدمات الصحة النفسية بكفاءة

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حرص المؤسسة على تعزيز خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة وتبني المشاريع الذكية والمبتكرة لتحسين الصحة النفسية وجودة حياة جميع أفراد المجتمع الإماراتي بمختلف مكوناته، مشيراً إلى أن المؤسسة أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات النوعية الخاصة بتوفير الدعم والمساندة النفسية للكوادر الصحية بغرض تعزيز قدراتها وتمكينها من تقديم خدمات الصحة النفسية للأفراد بكفاءة وجودة.

وأوضح السركال أن المؤسسة أطلقت باقة من المبادرات المتخصصة بمجال الصحة النفسية، كمبادرة «نصلكم»، وتشمل تفعيل عيادات الإرشاد الصحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك «العيادة الإلكترونية للصحة النفسية المجتمعية»، ومبادرة «تحدث لنسمعك»، لتقديم الاستشارات النفسية لأفراد المجتمع، والوحدة الإلكترونية للكشف المبكر عن التوحد وبرنامج الكشف المبكر عن الخرف باستخدام الذكاء الاصطناعي ومبادرة الدعم النفسي لمقدمي الرعاية الصحية.