«صكوك الوقف» تتلقى 10 ملايين درهم من «الأنصاري»

دبي (الاتحاد)

ساهمت «مجموعة الأنصاري» بـ 10 ملايين درهم إماراتي دعماً لمبادرة «صكوك الوقف»، المبادرة المبتكرة التي أطلقها مركز «محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة» التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي «بالتعاون مع شركة»الصكوك الوطنية«لدعم المشروعات الخيرية.» ورحب علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي بانضمام «مجموعة الأنصاري» إلى صفوف الداعمين لمبادرة «صكوك الوقف».

وقالت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة ان المبادرة لاقت الدعم والترحيب من جهات عدة وهو مايعكس عمق الحس الإنساني والشعور بالمسؤولية المجتمعية.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري: نفخر بمساهمتنا في مبادرة «صكوك الوقف» التي تجسد سمات الخير والعطاء المتأصلة لدى المُجتمع الإماراتي.