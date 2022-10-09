الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«صكوك الوقف» تتلقى 10 ملايين درهم من «الأنصاري»

«صكوك الوقف» تتلقى 10 ملايين درهم من «الأنصاري»
10 أكتوبر 2022 02:39

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تعاون بين «حمدان بن محمد الذكية» و«استشارات الوقف»
«خبز السبيل» تتلقى 10 أجهزة من خلف الحبتور

ساهمت «مجموعة الأنصاري» بـ 10 ملايين درهم إماراتي دعماً لمبادرة «صكوك الوقف»، المبادرة المبتكرة التي أطلقها مركز «محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة» التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي «بالتعاون مع شركة»الصكوك الوطنية«لدعم المشروعات الخيرية.» ورحب علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي بانضمام «مجموعة الأنصاري» إلى صفوف الداعمين لمبادرة «صكوك الوقف».
 وقالت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة ان المبادرة لاقت الدعم والترحيب من جهات عدة وهو مايعكس عمق الحس الإنساني والشعور بالمسؤولية المجتمعية.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري: نفخر بمساهمتنا في مبادرة «صكوك الوقف» التي تجسد سمات الخير والعطاء المتأصلة لدى المُجتمع الإماراتي.

مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة
آخر الأخبار
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
مساكن جاهزة للمواطنين (من المصدر)
الإمارات
"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً بقيمة 430 مليون درهم
اليوم 13:52
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يزور روسيا
اليوم 13:43
«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
الإمارات
«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©