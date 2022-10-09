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الإمارات

رئيس الوزراء المصري يزور جناح الإمارات في «تراثنا»

مدبولي يتحدث إلى مسؤولي جناح مؤسسة سعود بن صقر (من المصدر)
10 أكتوبر 2022 02:39

 القاهرة (الاتحاد)

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افتتح معالي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أمس، معرض «تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية» في دورته الرابعة، بتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمقام فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة ويواصل حتى 15 الجاري، بمشاركة 5 دول عربية هي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولتا السودان وليبيا بأجنحة مميزة في فعاليات المعرض، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية، وتعزيز الروابط بين الشعوب، بالإضافة إلى نحو 1116 عارضاً من الفنانين والحرفيين في مجال المنتجات التراثية واليدوية.
وتفقّد معاليه الجناح الإماراتي ممثلاً في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة رأس الخيمة، وتبادل الحديث مع الوفد الإماراتي، مستمعاً لشرح يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، مشيراً إلى تميز العلاقات المصرية الإماراتية بأنها علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك، لافتاً إلى أن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب والبالغ عدد أعضائها نحو 1200 من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، مضيفاً أنه وبمجرد تلقيها الدعوة وطرحها على الأعضاء للمشاركة وفق نوعية مشروعاتهم وطبيعة المعرض، تلقت العديد من الرغبات من أصحاب المشاريع للمشاركة لعرض منتجاتهم بالأسواق المصرية من خلال معرض «تراثنا»، مضيفاً أن دور مؤسسة سعود بن صقر تبنّي الأفكار الخَلاّقة وابتكارات الشباب المواطنين، وترجمتها إلى مشروعات وأعمال قابلة للتطبيق وذات جدوى اقتصادية، كما تواصل دعمهم في تطوير مشروعاتهم من خلال باقات متنوعة من الخدمات، ومساعدتهم للمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد إسماعيل، أن الزائر لجناح الإمارات سيفاجأ بمنتجات تراثية وبأسعار رمزية، إضافة إلى عروض لفرقة شعبية إماراتية «فرقة الشحوح التراثية»، جاءت خصيصاً من الإمارات للمشاركة بالمعرض، لتقدم تظاهرة تراثية وعروضاً متميزة لفنون شعبية تحاكي ماضي وتراث الإمارات، وقد حرص معالي رئيس الوزراء المصري على التقاط صورة جماعية مع الفرقة والوفد الإماراتي.
وأشار إلى أنه وطوال أيام فعاليات المعرض، ستعلو أنغام الفرق الشعبية الإماراتية في سماء مركز مصر للمعارض الدولية، عبر فنون تحاكي ماضي وتراث أهل الإمارات، ليعايش الزوار أصالة البلد وتاريخه العريق، ضمن سلسلة فنية اشتهر بها مجتمع الإمارات قديماً، أبرزها فن «الرزفة الحربية» و«اليولة» و«العيالة» و«الليوة» وسواها من نماذج الفلكلور التراثي الشعبي الإماراتي.

مصطفى مدبولي
مصر
القاهرة
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