«خليفة الدولية لنخيل التمر» شريك استراتيجي لـ«ليوا للتمور»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، مشاركتها في مهرجان ومزاد ليوا للتمور في دورته الأولى كشريك استراتيجي، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 15 حتى 24 أكتوبر 2022 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة. وقال الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إن الأمانة العامة للجائزة تؤكد اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مهرجان ومزاد ليوا للتمور، حيث تتولى الجائزة تنظيم القرية العالمية للتمور لتعزيز حضور التمور الإماراتية الفاخرة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والاطلاع على تجارب وخبرات مزارعي ومنتجي ومصنعي ومصدري التمور من الدول التالية (جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، إلى جانب إتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي التمور في الإمارات لإجراء لقاءات ثنائية مباشرة مع مستثمري وتجار التمور من الدول التالية (بريطانيا، كندا، بنغلاديش، المغرب، لبنان).

من جانبه، أعرب عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن أهمية الشركات التي تعزز تبادل المعرفة والخبرات وتوثيق الترابط الأصيل بين التراث الإماراتي والنخيل وتطوير الممارسات الزراعية الجيدة لتعزيز مكانة أبوظبي الريادية ودورها في إثراء المشهد التراثي بما يساهم في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الدولة.