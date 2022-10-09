الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«خليفة الدولية لنخيل التمر» شريك استراتيجي لـ«ليوا للتمور»

«خليفة الدولية لنخيل التمر» شريك استراتيجي لـ«ليوا للتمور»
10 أكتوبر 2022 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات "آيسنار أبوظبي 2022 " بمشاركة واسعة
«لياقة للأبد» لتحسين النشاط البدني لكبار المواطنين والمقيمين

أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، مشاركتها في مهرجان ومزاد ليوا للتمور في دورته الأولى كشريك استراتيجي، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 15 حتى 24 أكتوبر 2022 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة. وقال الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إن الأمانة العامة للجائزة تؤكد اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مهرجان ومزاد ليوا للتمور، حيث تتولى الجائزة تنظيم القرية العالمية للتمور لتعزيز حضور التمور الإماراتية الفاخرة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والاطلاع على تجارب وخبرات مزارعي ومنتجي ومصنعي ومصدري التمور من الدول التالية (جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، إلى جانب إتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي التمور في الإمارات لإجراء لقاءات ثنائية مباشرة مع مستثمري وتجار التمور من الدول التالية (بريطانيا، كندا، بنغلاديش، المغرب، لبنان).
من جانبه، أعرب عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن أهمية الشركات التي تعزز تبادل المعرفة والخبرات وتوثيق الترابط الأصيل بين التراث الإماراتي والنخيل وتطوير الممارسات الزراعية الجيدة لتعزيز مكانة أبوظبي الريادية ودورها في إثراء المشهد التراثي بما يساهم في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الدولة.

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
أبوظبي
ليوا
حمدان بن زايد
آخر الأخبار
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
مساكن جاهزة للمواطنين (من المصدر)
الإمارات
"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً بقيمة 430 مليون درهم
اليوم 13:52
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يزور روسيا
اليوم 13:43
«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
الإمارات
«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©