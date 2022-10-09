مدير المؤسسة العقابية بالإنابة في رأس الخيمة لـ «الاتحاد»: «الأنامل الذهبية» تصقل مواهب النزلاء في ريادة الأعمال

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال العقيد عبدالله محمد الحيمر مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، إن المؤسسة تحرص على دعم منتجات النزلاء الحرفية والمشغولات اليدوية وغيرها من مشاريع ريادة الأعمال التي يقومون بتنفيذها وإعدادها عبر الورش المخصصة لهم في المؤسسة، فضلاُ عن الورش التدريبية التي تسهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم لتقديم أفضل أنواع المنتجات.

وذكر أن المؤسسة خصصت ورشة تحت مسمى «الأنامل الذهبية» والتي تم تجهيزها بمختلف المعدات التي يتطلبها النزلاء لإعداد المنتجات والمشغولات المختلفة وتزويدها بالمواد المختلفة والخامات الأساسية وإتاحة الفرصة للنزلاء الراغبين في ممارسة هواياتهم أو صقلها من التواجد ضمن أروقتها وتنفيذ المصنوعات والتحف الفنية التي تتخذ أشكالاً وأحجاماً متنوعة.

وقال العقيد عبدالله الحيمر لـ«الاتحاد»:إن المشغولات المنفذة من قبل النزيلات تتمثل في خياطة الملابس والشالات وتنفيذ الإكسسورات والمداخن واللوحات فيما تتمثل منتجات النزلاء الرجال في اللوحات الفنية والمندوس والأثاث مثل الطاولات الصغيرة الحجم والتحف المختلفة وغيرها.

وأضاف: تتطلب العملية تسويق منتجاتهم في المعارض المختلفة التي تشارك من خلالها المؤسسة العقابية سواء المقامة في إمارة رأس الخيمة أو خارجها لتقديم الدعم لهذه المشغولات وإعانة النزلاء من خلال تحقيق الربح المادي جراء بيع المنتجات وتعزيز الجانب المعنوي بعد الإقبال على شرائها.

وأكد أن هذه المشغولات الحرفية واليدوية المتنوعة التي يقوم بها النزيل بصناعتها وتشهد دعم مستمر من قبل العاملين في المؤسسة العقابية والجهات المختلفة والإقبال على شرائها من قبل أفراد المجتمع، هي وسيلة لتعزيز ثقة النزلاء بأنفسهم ومهاراتهم وإمكانيتهم في إعالة أنفسهم وأفراد أسرتهم في الوقت الحالي على الرغم من تواجدهم داخل أروقة المؤسسة إلى حين انتهاء فترة المحكومية.

وأضاف: في المستقبل حيث يمكنه ذلك من اعتماد هذه التجربة طريقاُ جديداً لتنفيذ المشروعات المستقبلية التي يمكن أن يتم صقلها وتعزيزها كذلك بعد الخروج من المؤسسة لكي يسهل ذلك عملية دمجهم في المجتمع والدخول إلى سوق العمل.

ولفت إلى أن المؤسسة عقدت أجتماعاً تنسيقياً مؤخراً مع وفد من أعضاء سيدات أعمال عجمات، بهدف دعم منتجات النزلاء من النساء والرجال والترويج لها والعمل على تعريف أفراد المجتمع بها عبر تسويقها لكي يتوفر للنزلاء مصدر رزق جديد يتمكنون بفضل ذلك من تخفيف أعباء الحياه الملقاة عليهم وعلى أفراد أسرهم مع العمل على تحقيق الذات، وأن استثمارهم لأوقاتهم داخل المؤسسة العقابية عبر الاستفادة القصوى من الورش والبرامج التي تصقل المهارات والخبرات.

500 منتج

أكد العقيد عبد الله الحيمر، أن المنتجات المقدمة من قبل النزلاء تتمتع بالجودة العالية والحرفية والدقة في الصنع، حيث تمكن النزلاء على مدار ثلاث سنوات من تنفيذ حوالي 500 منتج، عبر توفير أفضل أنواع المواد والخامات المستخدمة في تنفيذ المغشولات والمنتجات والتي تمنح النزيل الثقة بنفسه والقدرة على الإبداع والإنتاج بغض النظر عن الموقع أو الظروف التي أوجدته داخل المؤسسة.