شرطة دبي: تأمين 29 مليون مسافر ومليوني طن من الشحنات خلال 2021

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة لأمن المطارات، من الإدارات المتقدمة في الأداء الأمني التخصصي في شرطة دبي، وتمتلك منظومة عمل عالية المستوى، وممكنات وتقنيات وكفاءات وخبرات مكنتها من التميز بأدائها الأمني، ونجحت بالتعاون مع الشركاء في تأمين 29 مليوناً و110 آلاف و609 مسافرين، ومليونَيْن و524 ألفاً و918 طناً من الشحنات، خلال العام 2021.

وقال معاليه: إن مطار دبي الدولي نموذج عالمي لمطار متطور وعمليات متقدمة، ونقطة وصل والتقاء ما بين الشرق والغرب، ومحطة عالمية مؤثرة في قطاع الطيران المدني، واستطاع ولا زال تحقيق أرقامٍ قياسية في نمو حركة المسافرين والشحن في مختلف الظروف والأحوال العالمية، وهو إحدى ركائز التنمية في إمارة دبي، لذا عملت شرطة دبي، ومنذ وقت مبكر، على تسخير كل إمكانياتها وقدراتها وخبراتها الأمنية.

جاء ذلك، خلال تفقد معالي الفريق المري، للإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة، وأبرز الإحصاءات والإنجازات والمبادرات التي تحققت في العام الماضي، ومنها تحقيق الإدارة في العام 2021 نسبة 100% في مطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي، وهي النسبة ذاتها التي تحققت في العام 2020

كما اطلع معاليه على مبادرات الإدارة العامة لأمن المطارات في مجال تطوير منظومة العمل، ومنها مبادرة «المنصة الافتراضية لتمارين الطاولة الاستراتيجية» وقد تم إنجاز ما نسبته 80% من المبادرة، و«بوابات الموظفين الذكية».

مؤشرات الإدارات الفرعية

استمع معاليه إلى عرض يوضح كل المؤشرات الخاصة بالإدارات الفرعية، حيث حققت كل من إدارات أمن مبنى 1 و2 و3 وإدارة أمن مطار آل مكتوم، وإدارة أمن الشحن، وإدارة الحراسات، وإدارة التدقيق الأمني، نسبة 100% في المؤشر الرئيسي للإدارات، كما حققت إدارة المراقبة الأمنية نسبة 100% في مؤشر متوسط كفاءة عمل الأجهزة الأمنية داخل المطارات، وحقق مركز دبي لأمن الطيران المدني المركز الإقليمي المعتمد في الشرق الأوسط لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» نسبة 92%، في مؤشر نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم دون تكرار حسب التخصصات الوظيفية، في حين كان المستهدف 54%، كما حققت إدارة الشؤون الإدارية نسبة 98.1% في مؤشر السعادة الوظيفية بناء على استطلاع حكومة دبي لسعادة الموظفين.