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عصف ذهني لأصحاب الهمم في عجمان

عصف ذهني لأصحاب الهمم في عجمان
10 أكتوبر 2022 02:39

عجمان (الاتحاد) 

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نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، جلسة عصف ذهني للموظفين من فئة أصحاب الهمم، بهدف تعزيز الدور الإيجابي لهم في المواقع الوظيفية التي يشغلونها في الجهات الحكومية. 
وأشارت موزة الشامسي، مدير إدارة سياسات الموارد البشرية في الدائرة، إلى أهمية الجلسة في التعرف على التحديات والصعوبات التي يواجهها الموظفون من أصحاب الهمم في العمل، والاستماع إلى المقترحات والأفكار لتوفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة لهم، مشيرة إلى أن تنظيم الجلسة يأتي من منطلق حرص الدائرة على أهمية اللقاءات المباشرة مع أصحاب الهمم من موظفي الجهات الحكومية في الإمارة للتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، بهدف توفير التشريعات المناسبة لهم، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم الوظيفية في بيئة عمل سليمة، وتمكينهم من أداء أعمالهم والقيام بواجباتهم الوظيفية بإنتاجية عالية، وبما يضمن رضا وسعادة هذه الفئة من المجتمع.
واستعرضت شروق محمد، تنفيذي رئيسي سياسات ونظم بالدائرة، خلال الجلسة التي حضرها الموظفون من أصحاب الهمم وممثلو وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بإمارة عجمان، أربعة محاور رئيسية تمثلت في بيئة العمل، والعلاقات الوظيفية، والتمكين والتطوير، والتأمين الصحي، إلى جانب قياس معدل سعادة الموظفين من أصحاب الهمم في حكومة عجمان.

عجمان
أصحاب الهمم
دائرة الموارد البشرية
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