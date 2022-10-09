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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الواحدي والفلاحي في أبوظبي

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الواحدي والفلاحي في أبوظبي
9 أكتوبر 2022 20:44

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الحفل الذي أقامه صلاح أحمد علي الواحدي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة علي حسين الفلاحي وذلك في قاعة نادي الضباط بأبوظبي.

حضر الحفل عدد من شيوخ القبائل وكبار المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع كبير من المدعوين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.

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