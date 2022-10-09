الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

برعاية سيف بن زايد.. «آيسنار أبوظبي 2022» ينطلق غداً بمشاركة 120 وفداً من 33 دولة

سيف بن زايد
9 أكتوبر 2022 15:15

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022» والذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي. ومن المنتظر أن يكون عرض الافتتاح الذي يعقد الثلاثاء الساعة 11 صباحاً بمثابة عرض تقني أخاذ يعكس قدرات وإمكانيات دولة الإمارات واستعداد فرقها المعنية بالتعامل مع كافة أشكال الطوارئ والأزمات والسيناريوهات الأمنية، ويستمر عروضه خلال المعرض بصورة تم التجهيز لها من خلال فريق عمل متخصص يضم كفاءات إماراتية من كافة الجهات المعنية باختصاصات الأمن والحماية والمرور والأمن الرقمي والسيبراني وفرق التعامل مع المواد الخطرة والدفاع المدني وغيرها.

ويستقطب المعرض الذي يستمر حتى 12 أكتوبر مشاركة محلية وإقليمية ودولة واسعة، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة في نسخة هذا العام بنسبة 121% عن الدورة السابقة، فيما زادت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15% مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض في العام 2018، كما ارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 120% لتصل إلى 33 دولة، في حين وصلت نسبة الشركات الجديدة المشاركة للمرة الأولى في فعالياته 8%، كما بلغت نسبة الشركات الوطنية العارضة 34% من مجموع الشركات الكلي. ويُشارك في المعرض أيضاً 120 وفداً رسمياً من جميع أنحاء العالم، في زيادة بنسبة 20% بالمقارنة مع دورة عام 2018، بما فيها وفود من المملكة العربية السعودية والبحرين وسنغافورة ومصر واليونان والعراق وإيطاليا وإثيوبيا، بالإضافة إلى وفد من منظمة الإنتربول. ويشهد مشاركة 30 متحدثاً بارزاً و23 جلسة حوارية رفيعة المستوى والتي تقام على هامش المعرض.

أخبار ذات صلة
برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات "آيسنار أبوظبي 2022 " بمشاركة واسعة
«آيسنار أبوظبي 2022» يستعرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية

وتُركّز الدورة السابعة من المعرض على استعراض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية، وتوطيد علاقات التعاون والتواصل بين الشركات العاملة في أربعة قطاعات، هي: الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة وحفظ النظام، وحماية المنشآت الحيوية. كما تشتمل أجندة آيسنار أبوظبي 2022 على فعالية حوارات آيسنار التي تتناول مستقبل مجالات الشرطة والأمن السيبراني الوطني، إلى جانب سبل الحد من مخاطر التحوّل الرقمي الوطني.

المصدر: وام
أبوظبي
سيف بن زايد
آيسنار أبوظبي
آخر الأخبار
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
مساكن جاهزة للمواطنين (من المصدر)
الإمارات
"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً بقيمة 430 مليون درهم
اليوم 13:52
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يزور روسيا
اليوم 13:43
«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
الإمارات
«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©