الرومي تبحث توسيع مجالات التعاون للتحول الرقمي مع كوريا الجنوبية

دبي (الاتحاد)

بحثت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، مع معالي كوه جيان رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية، توسيع مجالات التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات تسريع التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا المتقدمة لتطوير العمل الحكومي.جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية كوريا الجنوبية، عقدت خلالها عهود الرومي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الكوريين الجنوبيين، ركزت على التعرف على تجارب كوريا الجنوبية في التحول الرقمي الحكومي وتطوير المنصات والأعمال والخدمات الحكومية على الميتافيرس، بحضور محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وعبد الله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية وعدد من المسؤولين.

وشهدت الزيارة عقد اجتماعات ثنائية ولقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين المكلفين بملفات التطوير الحكومي والتحول الرقمي، ومن ضمنهم معالي بانغ مون-كيو وزير تنسيق السياسات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي لي يونغ وزيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهان تشانغ-سوب نائب وزير الداخلية والسلامة المكلف بملف التطوير والابتكار الحكومي والحكومة الرقمية، وجي هيون هان نائب عمدة سيؤول، وكانغ يو سيك رئيس مؤسسة سيؤول الرقمية، وهيونغ جون بارك عمدة مدينة بوسان.

المجالات الرقمية الحكومية والميتافيرس

وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات وتطوير نماذج التعاون الدولي الهادف لدعم وتسريع جهود التحول الرقمي الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على مستويات الأداء والكفاءة الحكومية، ويعزز تجارب المتعاملين، ويرتقي بحياة المجتمع.

وقالت معالي عهود الرومي: إن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية تتمتعان بعلاقات استراتيجية قوية، وإن الزيارة هدفت إلى التعرف على تجربة كوريا المتطورة في تعزيز وتسريع التحول الرقمي وبناء نماذج تكامل وتنسيق حكومية رقمية فعالة بين الجهات الحكومية، لتعزيز أداء الحكومة والتنافسية الرقمية لكوريا، إضافة إلى التعرف على جهود الحكومة الكورية في تطوير المنصات الحكومية لتقديم الخدمات على الميتافيرس، وابتكار الحلول المبنية على الرقمنة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تطوير مجالات العمل الحكومي، ومشاركة الرؤى والتوجهات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في هذا المجال، والتعريف بتجربتها ومنهجية عملها الجديدة، وتوجهاتها للتركيز على التحول الرقمي لبناء حكومة مستقبلية متقدمة.

تجربة اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي

وتعرف وفد حكومة دولة الإمارات خلال لقاء مع معالي كوه جيان رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية، إلى مجالات عمل اللجنة التي تم إنشاؤها في يوليو 2022 وتتبع مباشرة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية وتضم في عضويتها 23 عضواً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات الرقمية الرائدة في القطاع الخاص، ودورها في تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين الجهات والوزارات الحكومية في كوريا الجنوبية، وإنشاء وتصميم نموذج لدور الحكومة كمنصة رقمية واحدة بالشراكة مع القطاع الخاص وخبراته في هذا المجال، بما يدعم تكامل جهود التحول الرقمي الشامل، ويعزز التنافسية الرقمية العالمية لكوريا الجنوبية.

واستعرض الاجتماع توجهات وأجندة اللجنة الرئاسية الكورية وتطرق إلى 20 برنامجاً تجريبياً تقودها اللجنة من خلال تنسيق العمل بين الجهات الحكومية لتحسين وتطوير الخدمات والأعمال الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من ضمنها برامج الشراكة المجتمعية في تصميم الخدمات الحكومية، ومبادرات تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال تطبيقات ذكية مطورة من قبل القطاع الخاص، ومشاريع لتحفيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني الأعمال الرقمية في كافة القطاعات.

التطوير الحكومي والتحول الرقمي

وبحثت معالي عهود الرومي خلال اجتماع مع هان تشانغ-سوب نائب وزير الداخلية والسلامة المسؤول عن ملف التطوير والابتكار الحكومي والحكومة الرقمية، تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التحول الرقمي، وتعرفت إلى دور الوزارة في تعزيز جهود الابتكار الرقمي وتطوير السياسات الرقمية والخدمات الرقمية، الهادفة إلى الانتقال من الحكومة الرقمية إلى منصة رقمية واحدة ترسخ قيماً جديدة للعمل الحكومي وتدعم تسريع ابتكار الحلول لتحديات العمل الحكومي.

«سيؤول الرقمية» وتطوير منصة سيؤول على الميتافيرس

وعقدت معالي عهود الرومي اجتماعاً مع كانغ يو سيك رئيس مؤسسة سيؤول الرقمية، تم خلالها عرض خطة سيؤول الرقمية في مجال الميتافيرس التي سيتم إنجاز المرحلة الأولى منها بنهاية عام 2022، والتي تطمح من خلالها المؤسسة إلى تحسين تجارب المتعاملين واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي في تطوير وتقديم الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.

وتعمل مؤسسة سيؤول الرقمية على تنفيذ «سيؤول ميتافيرس» ليشكل عالماً افتراضيا متكاملاً تقدم من خلاله خدمات حكومية شاملة، إضافة لتوفير منصة لمشاركة أفراد المجتمع في تصميم وتطوير الخدمات من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم، كما توفر سيؤول ميتافيرس تجارب تفاعلية للمستخدمين ومناطق الجذب السياحي في المدينة.

تجربة المدينة الذكية

وتعرف وفد حكومة الإمارات خلال اجتماع مع جي هيون هان نائب عمدة مدينة سيؤول على الجهود لتحقيق هدف حكومة المدينة بجعلها واحدة من أفضل 5 مدن ذكية في العالم، من خلال سياسة سيؤول الرقمية التي تم إعلانها مؤخراً وتتبنى جملة من الإجراءات لتعزيز التحول الرقمي لتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة لسكان العاصمة الكورية الجنوبية.

وتناول نائب عمدة سيؤول جهود المدينة في بناء قدرات السكان الرقمية من خلال تنظيم دورات تدريبية رقمية لأفراد المجتمع وإقامة أكشاك رقمية لكبار السن، وتطرق إلى توجهات المدينة لإطلاق منصة ميتافيرس لتقديم الخدمات الحكومية والاقتصادية والتعليمية.

استراتيجية كوريا الرقمية وتنسيق السياسات الحكومية

والتقت معالي عهود الرومي معالي بانغ مون-كيو وزير تنسيق السياسات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتعرفت على استراتيجية كوريا الرقمية 2027 التي تم إطلاقها مؤخراً وتتضمن 5 محاور تشمل تطوير أفضل القدرات والكفاءات الرقمية في العالم، وبناء المجتمع الرقمي الشامل لكافة الفئات، وتعزيز دور الحكومة كمنصة رقمية واحدة، إضافة إلى توسيع الاقتصاد الرقمي وبناء الثقافة والابتكار الرقمي.

كما اطلعت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل على تجربة اللجنة الحكومية المختصة التي يترأسها وزير تنسيق السياسات الحكومية، والتي تعمل على تقييم وتنسيق مشاريع السياسات والقوانين المقترحة من الحكومة، ومتابعة وتقييم مستويات التقدم في تنفيذ جدول الأعمال الوطني الذي يتضمن 120 أولوية، إضافة إلى تحديث التوجهات الحكومية دورياً لتواكب التطورات والمتغيرات العالمية.