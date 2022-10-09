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شرطة أبوظبي تعزز الوعي بالسباحة الآمنة ضمن حملة "السلامة البحرية"

شرطة أبوظبي تعزز الوعي بالسباحة الآمنة ضمن حملة "السلامة البحرية"
9 أكتوبر 2022 12:46

نفذ قسم الشرطة السياحية بإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي برنامجا لتوعية مرتادي شاطئ الحديريات وشاطئ البطين بأبوظبي للوقاية من حوادث الغرق والسباحة في الأماكن المخصصة بوجود مشرفين ومنقذين على مدار الساعة.

وشارك عناصر من فرسان شرطة أبوظبي بإدارة الدوريات الخاصة مع عناصر الشرطة السياحية في حملة السلامة من حوادث الغرق في إمارة أبوظبي 2022 التي تنفذها "أبوظبي البحرية" بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والتي تضمنت توزيع كتيبات توعية تحتوي على أهم ألإرشادات وأرقام الطوارئ على المرتادين للشواطئ.

وناشدت شرطة أبوظبي المرتادين بضرورة تجنب السباحة ليلاً أو في ساعات الفجر الأولى لما في ذلك من خطورة كبيرة على أرواحهم ، وحذرت من مخاطر ترك الأطفال دون رقابة أثناء السباحة في الشواطئ البحرية وأكدت على ضرورة الالتزام بالعلامات الإرشادية على الشواطئ وعدم السباحة في عمق البحر لتجنب وقوع حوادث الغرق.

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المصدر: وام
السباحة
أبوظبي
شرطة أبوظبي
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