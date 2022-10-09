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نجاح عملية قلب مفتوح لطفل في الشارقة

نجاح عملية قلب مفتوح لطفل في الشارقة
9 أكتوبر 2022 11:19

سعيد أحمد (الشارقة)
نجح فريق طبي في مستشفى «أن أم سي رويال» بالشارقة، في إجراء أول عملية قلب مفتوح لطفل عربي مصاب بمتلازمة أيزنمينجر، يعاني من عيب في الحاجز البطيني مع ارتفاع ملحوظ في ضغط الشريان الرئوي يبلغ 105 ملم زئبق.
وقال البروفيسور الدكتور ياسر منيسي، استشاري جراحة القلب للكبار والأطفال في المستشفى، إن الطفل عبدالرحمن الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، كان يعاني من تلف رئوي بسبب إصابته بمتلازمة أيزنمينجر، وهي مضاعفة طويلة الأمد، نتيجة عيب خلقي في القلب لم يتم علاجه، إضافة إلى تحول سير الدم في القلب من اليسار إلى اليمين، حيث تصبح الأوعية الدموية في الرئتين متصلبة وضيقة مع تلف دائم، لافتاً إلى أن هذا يحدث عندما يتسبب ضغط الشريان الرئوي المرتفع في انعكاس التحويلة من اليسار إلى اليمين، وفي مثل هذه الحالة، يمنع إغلاق الثقب بسبب ارتفاع مخاطر الوفاة أثناء إجراء العملية.
وأضاف: في مثل هذه الحالات المرضية يجب إغلاق معظم عيوب الحاجز البطيني في سن 6 سنوات، إذا لم تغلق تلقائياً، لتجنب المضاعفات مثل ارتفاع ضغط الشريان الرئوي والتهاب الشغاف المعدي، لافتاً إلى أن وجود عيب في الحاجز البطيني هو السبب الأكثر شيوعاً لمتلازمة أيزنمينجر.
وأشار الدكتور ياسر، إلى أنه تم إجراء موجات صوتية على القلب، وتبين أن ضغط الشريان الرئوي كان 62 ملم زئبق، وهذا يتطلب إغلاق الثقب على الفور للحماية من ارتفاع الضغط، مشيراً إلى أنه تم إجراء جراحة قلب مفتوح للطفل، استمرت 3 ساعات، ووضع الطفل على المجازة القلبية الرئوية، وتم توقيف القلب لفتح الأذين الأيمن، وكان من الصعب تحديد مكان الثقب بسبب كثرة التربيقات من الجانب الأيمن من البطين، وبعد تحديده، نجح الفريق الطبي من إغلاقه برقعة من غشاء التامور، وإجراء موجات صوتية على القلب أثناء الجراحة، للتأكد من أن الثقب مغلق تماماً، وبعد أسبوع تعافى المريض بشكل جيد وعاد إلى نشاطه اليومي الطبيعي.

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