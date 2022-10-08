غدا.. انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي 2022»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق غداً فعاليات الدورة السابعة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022» في الفترة ما بين 10 ولغاية 12 أكتوبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بمشاركة قياسية من الشركات المحلية والدولية الكبرى المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

وتركز الدورة الحالية من المعرض على استعراض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية، وتوطيد علاقات التعاون والتواصل بين الشركات العاملة في 4 قطاعات، تضم كلاً من: الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة وحفظ النظام، وحماية المنشآت الحيوية، كما تشتمل أجندة «آيسنار أبوظبي 2022» على فعالية حوارات «آيسنار» التي تتناول مستقبل مجالات الشرطة والأمن السيبراني الوطني، إلى جانب سبل الحد من مخاطر التحوّل الرقمي الوطني.

ويعتبر معرض «آيسنار» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة باكورة من الجهود المتواصلة، لتعزيز العمل الدولي والتعاون ونشر أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بجودة الحياة للمجتمعات وتعزيز أمنها وسلامتها واستقرارها، مؤكداً المضي قدماً في استضافة وتنظيم الأحداث الدولية المرموقة التي تعزز من سمعة الإمارات الطيبة برؤية قيادتها الحكيمة وقدرتها على إدارة وتنظيم أفضل الفعاليات.

كما سيسهم الحدث الدولي بشكل كبير في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية جاذبة لصناع القرار والخبراء العالميين في مجالات الأمن الوطني والأمن السيبراني، وترسيخ مكانة المعرض كأهم الفعاليات الدولية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

يشكل معرض «آيسنار أبوظبي 2022» منصة عالمية لاستعراض الابتكارات الحديثة في عالم التكنولوجيا الرقمية التي تسلط الضوء على السيناريوهات الحديثة وكيفية استعراض الحلول والاقتراحات الجديدة والمبتكرة لتعزيز الأمن والأمان في العالم. كما أنها تعتبر فرصة ثمينة، لاستعراض مكانة العاصمة أبوظبي الرائدة ودورها المحوري في رسم مستقبل العمل الشرطي من خلال بناء منظومة متكاملة لتوفير بيئة آمنة ومبتكرة باستخدام أحدث التقنيات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

أجندة ورش العمل رفيعة المستوى خلال «آيسنار أبوظبي 2022»

يحظى المشاركون خلال ورش العمل في اليوم الأول بفرصة الاستفادة من المعلومات الرئيسية التي يقدمها منتدى مستقبل العمل الشُرطي، الذي يتضمن جلسة افتتاحية بعنوان مستقبل العمل الشرطي: اعتماد الابتكار لمنع الجريمة في الحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى جلسة نقاش تحمل اسم المدن الذكية: ضمان مستقبل آمن: الابتكارات وتقنيات الإدارة الجديدة تحدث تحولاً في العمل الشُرطي في المجتمعات المتطورة، إلى جانب دراسة حالة حول موضوع التحديات والفرص أمام الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين ممارسات منع الجريمة.

كما يتناول المؤتمر مجموعةً من المواضيع التي تشمل التدريب المتكامل تحت إشراف وكالات متعددة والتعاون من أجل تحسين المراقبة، ومنع الجريمة من خلال العمل الشرطي المدعوم بالتكنولوجيا بالتعاون مع المجتمع، وتحليل مجموعة المهارات المعززة اللازمة للعمل في الشرطة في القرن الحادي والعشرين، وضبط وسائل التواصل الاجتماعي: الجهة المسؤولة عن تعليقات المستخدمين.

ويركز اليوم الثاني على موضوع الذكاء الاصطناعي من خلال كلمتين رئيستين حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على الأمن الداخلي، التحديات والفرص أمام ضبط عالم الميتافيرس.

ويقدم المتحدثون مجموعةً من الرؤى والأفكار من خلال دراسة حول اعتماد التحول الرقمي في الأمن الداخلي لتعزيز تبادل المعلومات، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع متنوعة تشمل مستقبل إدارة التهديدات - الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية، وخوض معركة التحول الرقمي: الحفاظ على الأمن والسيادة على البيانات وقابلية التوسع في أنظمة السحابة، وضمان بيانات موثوقة وحيادية وغير تمييزية في عملية اتخاذ القرار ولتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والعمل الشرطي الاستباقي - فصل الواقع عن الخيال.

ويشهد اليوم الختامي جلسات نقاش تفاعلية تحت عنوان: الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، حيث يتناول المشاركون مواضيع تشمل دمج آليات سلامة أصحاب المصلحة المتعددين في البنية التحتية الحيوية، وتحليل دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تأمين سلاسل التوريد، ودور التقنيات المستقلة المدعومة بالروبوتات في التخفيف من التهديدات الناشئة، واستخدام الروبوتات والمركبات البرية غير المأهولة والمركبات الكهربائية في حالات الطوارئ.

كما يحظى المشاركون بفرصة حضور جلسات نقاش حول موضوع الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال: الدفاع عن الأصول الوطنية وتخفيف التهديدات المحتملة من خلال تحسين التعاون العابر للحدود وتبادل المعلومات، والاستخدام الفعال للموارد: معالجة تحدي الموارد من خلال التكنولوجيا المستخدمة في حماية البنية التحتية، بالإضافة إلى كلمة رئيسية حول المدن الذكية والتهديدات الجديدة في الأنظمة المتكاملة.

ويستعرض «آيسنار أبوظبي» مجموعةً واسعة من التقنيات المتعلقة بالطب الشرعي الرقمي، ومكافحة البرمجيات الخبيثة والبريد العشوائي والفيروسات، والعوامل البشرية، والحوكمة، والامتثال، واستمرارية الأعمال، والاستجابة للحوادث، وإدارة الهوية والوصول، وأمن التطبيقات.

ويسلّط الضوء على مواضيع مختلفة، مثل أمن «إنترنت الأشياء» والأمن السحابي، وأمن الهواتف المحمولة، والإرهاب السيبراني والحماية من الحرب السيبرانية، وأمن الشبكات وأمن البيانات والخدمات الأمنية المُدارة «MSS» والتشفير. كما تناقش الجلسات مواضيع متنوعة، بما فيها أمن الحدود، والأمن السيبراني، ومكافحة أنظمة الطائرات من دون طيار، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية، وحماية البنية التحتية، والمرونة وتكنولوجيا الهوية والتعاون بين الوكالات وغيرها.

المعرض

الجدير بالذكر أن معرض آيسنار أبوظبي، يأتي ليستعرض مجموعةً مطورة ومتنوعة من التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المرتبطة بالأدلة الجنائية الرقمية، ومكافحة البرمجيات الخبيثة والبريد العشوائي والفيروسات، والعوامل البشرية، والحوكمة، والامتثال، واستمرارية الأعمال، والاستجابة للحوادث، وإدارة الهوية والوصول، وأمن التطبيقات، وأمن «إنترنت الأشياء»، والأمن السحابي، وأمن الهواتف المحمولة، والإرهاب السيبراني والوقاية من الحرب السيبرانية، وسلامة الشبكات، وسلامة البيانات، والخدمات الأمنية المُدارة، والتشفير.

يشار إلى أن فعاليات الدورة السابعة للمعرض التي تنظم من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية، بشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تشهد زيادة في المساحات المخصصة للعروض بنسبة 15% لتصل إلى 8 آلاف و308 أمتار مربعة، مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض في عام 2018، كما ارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة 111% ليصل إلى 173 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، في حين وصلت نسبة الشركات الجديدة المشاركة للمرة الأولى في فعالياته 8%، كما بلغت نسبة الشركات الوطنية العارضة 34% من مجموع الشركات الكلي.

كما تشهد فعاليات الدورة الحالية ازدياداً في عدد الدول المشاركة بنسبة 120% لتصل إلى 33 دولة، بالإضافة لتنظيم 5 أجنحة وطنية لكل من فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا بالإضافة إلى إيطاليا، والتي زادت نسبتها بمقدار 25% مقارنة مع الدورة السابقة.

ويشارك أكثر من 30 خبيراً ومتحدثاً دولياً في 23 جلسة حوارية متخصصة تقام على هامش فعاليات المعرض، ويستقطب المعرض أيضاً مشاركة 120 وفداً إقليمياً وعالمياً، في زيادة بنسبة 20% بالمقارنة مع دورة عام 2018، بما فيها وفود من المملكة العربية السعودية والبحرين وسنغافورة ومصر واليونان والعراق وإيطاليا وإثيوبيا، بالإضافة إلى منظمة الإنتربول الدولية.