هوية جديدة لـ«طوارئ وأزمات أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أمس، الشعار الجديد لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بحضور كبار المسؤولين من إمارة أبوظبي وفريق عمل المركز ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال معاليه: إن العلامة المؤسسية الجديدة لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بأطرافها الخمسة، تستند بفكرتها إلى أهداف المركز، وهي الترقب والوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي، وهي كاليد المفتوحة التي ترمز إلى الجرأة واليقظة والتعاطف والكفاءة والتعاون والمرونة، وصولاً إلى تحقيق دور المركز في الترقب لتوقع الأزمات المحتملة، والوقاية لتفادي حدوث الكوارث، والاستجابة بالوقت المناسب، والمساعدة في التعافي.

وأعرب عن تقديره لفريق عمل المركز المتميز بالكفاءة والعطاء، مؤكداً ثقته بقدرة الفريق وكفاءته لمواصلة رسالة المركز في خدمة إمارة أبوظبي المستندة إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

واستعرض في كلمته خلال إطلاق الشعار أبرز مبادرات مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، منها برنامج سفراء إدارة الطوارئ والأزمات، ومبادرة «معاً نخطط» لإدارة الجاهزية والتخطيط، وملتقى استمرارية الأعمال، التي أفرزت برامج ومبادرات متسلسلة تصب بمجملها في هدف واحد نحو بناء منظومة متكاملة في فكر الاتصال الحكومي، وجرى خلال إطلاق الشعار الجديد عرض فيلم تعريفي لقصة شعار المركز الجديد.