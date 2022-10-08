مزارع الظفرة تختتم موسم الحصاد للأصناف المتأخرة من التمور

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تكثف مزارع نخيل الظفرة من جهودها للانتهاء من موسم الحصاد للأصناف المتأخرة من التمور، إذ يحرص أصحاب المزارع على استخدام افضل الأجهزة والمعدات لتوفير منتجات متميزة من التمور ذات جودة عالية يمكن أن تساهم في المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية.

وينقسم موسم الحصاد إلى ثلاث مراحل هي: جني الرطب «الخرافة»، وتجفيف التمور «الجداد»، وأخيراً تخزين التمور، ويحرص أصحاب مزارع النخيل في منطقة الظفرة على اقتناء افضل وأحدث الأجهزة المستخدمة في تخزين وتعبئة وتغليف التمور لضمان منتج عالي الجودة ومتميز ومطابق لمواصفات ومعايير الجودة في دولة الإمارات.

وأوضح محمد سهيل المزروعي رئيس مجلس إدارة مصنع ليوا للتمور، أن أغلب أصحاب المزارع تحرص تسويق التمور الخاصة بهم نظراً لزيادة إنتاج المزارع من التمور المتميزة وذات الجودة العالية مع قلة ومحدودية الاستخدام الشخصي لهذه التمور، وهو ما يدفع أصحاب تلك المزارع إلى البحث عن مجالات تسويقية للتمور.

وأشار المزروعي إلى أن مزاد ليوا للتمور الذي ينطلق في دورته الأولى هذا العام سيشكل نقلة نوعية لمنتجي التمور في الدولة من خلال الحفاظ على ثروة قومية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، موضحاً أن التخزين يعتبر أحد أهم عوامل نجاح المنتج وقدرته على المنافسة الخارجية.

وطالب المزروعي بالتوسع في مشاريع المبردات الكبيرة المستخدمة في عمليات التخزين لما لها من مردود اقتصادي كبير وقدرة للحفاظ على المنتج المحلي وتقليل الفاقد منه.

في الوقت ذاته، يكثف أصحاب مزارع النخيل من استعداداتهم لانطلاق الدورة الأولى من مهرجان ومزاد ليوا للتمور الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي خلال الشهر الجاري عبر توفير منتجات عالية الجودة ومتميزة وقادرة على المنافسة بين مختلف التمور المشاركة سواء من داخل الدولة وخارجها.

ويعد المهرجان منصة متخصصة في تسويق وبيع التمور المحلية والدولية ومنتجاتها، إلى جانب تبادل الخبرات بين المزارعين من كافة دول العالم حول أساليب الزراعة الحديثة، وكيفية العناية بشجرة النخيل.

الممارسات الصحيحة

من جانبها، حرصت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تكثيف جهودها لتوعية أصحاب المزارع بالممارسات الصحيحة لجني الرطب وتجفيف التمور، وذلك من خلال الزيارات الإرشادية للمزارع والتي ينفذها مهندسو الإرشاد الزراعي أو من خلال الرسائل النصية ونشرات التوعية الإلكترونية الموجهة للمزارعين لتوعيتهم بالممارسات الصحيحة لجني الرطب وتجفيف التمور، وتقليل الفاقد من الإنتاج.

النصائح والإرشادات

وتقدم «الهيئة» مجموعة من النصائح والإرشادات للمزارعين والمهتمين بزراعة النخيل لتحقيق أفضل إنتاجية من محصول الرطب والتمر على صعيد وسائل جني الثمار.

وتتعدد مراحل جني الثمار بدءاً من مرحلة الجني المتعدد للثمار مكتملة الترطيب ووضعها داخل أوانٍ لا تزيد عن 3 و4 طبقات لاستهلاكها بشكل مباشر، أو المحافظة عليها بالتجميد في عبوات بلاستيكية أو كرتونية تحت درجة حرارة سالب 18 لاستهلاكها لاحقاً كرطب، ثم مرحلة التمر الهامد والتي تتم بعد أن تنضج غالبية الثمار وأخيراً تأتي مرحلة الجني بعد اكتمال النضج، وتعتبر عملية جني التمور من العمليات المهمة في تحديد القيمة التسويقية لتمور المزرعة شريطة المحافظة على الثمار من التعرض لأشعة الشمس، وعدم تركها لفترة طويلة والمحافظة على الثمار من التلوث بالأتربة والأوساخ وأخيراً فرز الثمار بعناية.