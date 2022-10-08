محمد الشرقي يستقبل أمين  عام جماعة مسلمي كيرالا

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، فضيلة الشيخ إبراهيم الخليل البخاري، أمين عام جماعة مسلمي كيرالا، ضيف مهرجان البدر الذي يقام تحت رعاية سموه بالإمارة.

ورحّب سموه بالضيف، مشيرًا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإحياء هذه المناسبة المهمة في تاريخ الأمة الإسلامية وسننها ومواقفها المؤثرة.

وأشاد الشيخ إبراهيم البخاري، بدعم سمو ولي عهد الفجيرة ورعايته لمهرجان البدر الذي يهدف لاستذكار السيرة النبوية الشريفة ونشر قيم وأخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وترسيخها في نفوس الأجيال.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى سموه، على الاستقبال، ودعمه لاحتفالية الجالية الهندية بالمولد النبوي في إمارة الفجيرة التي تقام ضمن فعاليات المهرجان. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.