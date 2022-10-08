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«الدفاع» تستقبل وفداً من الكونجرس الأميركي

فلاح القحطاني خلال الاستقبال (وام)
9 أكتوبر 2022 02:07

أبوظبي (وام)

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 استقبل اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني، الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي بوزارة الدفاع وفداً من كبار موظفي الكونجرس الأميركي.
ورحب في بداية اللقاء بالوفد الأميركي، مشيداً بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين، متطلعاً أن تسهم هذه الزيارات في دفع علاقات البلدين إلى الأمام في مختلف المجالات، وبحث الجانبان مسارات التعاون والفرص المطروحة للشراكات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في المجالات المختلفة منها الدفاعية والعسكرية.
واستعرض اللواء القحطاني مع الوفد الأميركي عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الإمارات
وزارة الدفاع
الكونجرس الأميركي
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