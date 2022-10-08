انطلاق المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية في أسوان

أحمد شعبان (أسوان)

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، شهدت محافظة أسوان، أمس، الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي السادس للتمور المصرية الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة أسوان، بمشاركة 114 عارضاً يمثلون ست دول عربية هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، المملكة العربية السعودية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية مصر العربية ضمن أجنحة خاصة في حديقة الشيراتون على ضفاف النيل بأسوان، وسط حضور شعبي كبير من مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى رجال الأعمال والشركات أتت خصيصاً للاطلاع على أفضل التمور المصرية، وإتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين لعقد صفقات تجارية مع الشركات.

حضر الافتتاح معالي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، وسامي النقبي ممثل عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومزارعي نخيل التمر.

وأشاد معالي المهندس أحمد سمير بالعلاقات التاريخية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للأخوة والأشقاء العرب في كل مكان، وأضاف أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتطوير قطاع التمور في مصر بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حيث قامت بتأهيل كل من مجمع تمور محافظة الوادي الجديد، ومصنع تمور سيوة الحكومي بمحافظة مطروح، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتأهيل 160 مزرعة بسيوة للحصول على شهادات الزراعة العضوية. وتنظيم 5 دورات من المهرجان الدولي للتمور المصرية، ودعم مشاركة ممثلي مصانع التمور المصرية بالمعارض والمهرجانات الدولية، وإعداد عدد من الدراسات الفنية. وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بهدف تحسين الجودة والإنتاجية وتطوير القطاع، بتكلفة حوالي (75 مليون جنيه) تحملتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

أوبريت صواري منصور

شهد حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي السادس للتمور المصرية عرض أوبريت (صواري منصور)، وتم عرض الفيلم الوثائقي «تمر أسوان» والذي تناول المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية للمحافظة وخاصة في قطاع التمور. كما جرى خلال حفل الافتتاح توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة التمور المصرية بدورتها السادسة.

محافظة من ذهب

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان: إن تنظيم وانطلاق المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية بأسوان يؤسس لمرحلة جديدة وواعدة للانتقال من مرحلة الزراعة والتجارة التقليدية في التمور إلى مرحلة زيادة سلاسل القيمة المضافة بالإنتاج المتخصص والتعبئة والتغليف والتصنيع لمنتجات تناسب كافة أصناف التمور الجافة ونصف الجافة، مثل تصنيع مسحوق التمر وسكر التمر وخل التمر وغيرها.

أهداف

أشار الدكتور عبد الوهاب زايد إلى أن الأمانة العامة للجائزة تعمل ضمن أهدافها الاستراتيجية على تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، عبر تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور في عددٍ من الدول بدءاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، وصولاً إلى الولايات المتحدة المكسيكية في نوفمبر المقبل، إلى جانب عدد من المشروعات التنموية المتخصصة في عدد من الدول العربية.