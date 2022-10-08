«الهلال» والمؤسسات الخيرية يواصلون توزيع المساعدات في السودان وباكستان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر «تويتر» عن مواصلة دورها الإنساني الرائد في مساعدة آلاف المحتاجين والمتضررين في السودان عبر توزيع مساعدات غذائية في محلية طوكر بولاية البحر الأحمر.

فيما بدأت سفارة الدولة في إسلام والقنصلية العامة في كراتشي وبالتنسيق مع المؤسسات الخيرية الإماراتية بتوزيع الحزم التي تم إنجازها في مبادرة #نحن_معكم في الدولة، والتي تحتوي على 1200 طن من المواد الغذائية والصحية منها 30 ألف حزمة للنساء والأطفال المتضررين من الفيضانات في باكستان، وذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للسفارة في «تويتر».