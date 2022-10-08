«أنت لها سند» لدعم استقرار الأسرة

دبي (الاتحاد)

تطلق مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بدبي، الحملة الإلكترونية «أنت لها سند»، وذلك بالتزامن مع احتفال المجتمعات باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، مستهدفة الأزواج.

وتسعى المؤسسة من خلال الحملة إلى تعريف الأزواج بطرق تقديم الدعم النفسي لزوجاتهم، وتسليط الضوء على أدوار الوالدين في الأسرة وأهمية الحوار والتواصل القائم على فهم احتياجات كل منهما، وتقديم حزمة من الرسائل والنصائح التوعوية لتعزيز العلاقة الأسرية.

وتستهدف الحملة تغيير النظرة النمطية والمفاهيم الخاطئة والموروثات المتعلقة بأدوار أولياء الأمور، والعمل على الانتقال بها نقلة نوعية لتكون أدواراً داعمة وأكثر فاعلية، حيث تتضمن الحملة مجموعة من النصائح والركائز الموجهة للآباء وأخرى للأمهات للحفاظ على استقرار الأسرة وضمان نمو الأطفال في بيئة مواتية.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن الحملة تأتي استمراراً لسلسلة الحملات والمشاركات التوعوية، التي تحرص المؤسسة على إطلاقها، نظراً لأهميتها ودورها المحوري في رفع الوعي المجتمعي بأهمية بناء الحياة الأسرية على أسس وقواعد تستند إلى فهم الاحتياجات والمتطلبات المتبادلة لدى الآباء والأمهات، وتنمية الحوار الأسري الفعّال بهدف بناء أسرة متماسكة قادرة على تربية الأبناء تربية أسرية سليمة.

وأضافت أن الحملة التي تنطلق بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية تركز على توفير باقة من الرسائل التوعوية والنصائح المهمة للرجال والنساء، وتسلط الضوء على أهمية توزيع الأدوار المشتركة بين الأزواج والزوجات والآباء والأمهات العاملات تجاه بعضهم بعضاً وتجاه الأسرة، وتقدم مجموعة من النقاط التي تتيح لهم أن يقوموا بأدوارهم بشكل أكثر فاعلية، وبما يسهم في دعم المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتكريس التماسك الأسري والاجتماعي.

وتتضمن الحملة حزمة من المحاور الموجهة للآباء، تشمل مساعدة الزوجة في الأعمال اليومية ومساندتها، كما توفر محاور للنساء حول طرق التواصل الفعال للتعبير عن احتياجاتهن وطلب المساعدة والدعم من الزوج، كما تبرز فوائد العلاقة الصحية بين الوالدين، لا سيما التخطيط المسبق لإنجاب الطفل حتى تكون الزوجة مطمئنة خلال فترة الحمل وبعدها، فضلاً عن مشاركتها في مهام العناية بالرضيع.

تقدير الزوجة

تدعو الحملة إلى ضرورة تقدير الزوج لمساهمة زوجته في الدعم المادي للأسرة، وعدم الاستهانة بوظيفتها أو معاملتها باستعلاء، وعدم لومها على وجودها أو غيابها في حال حدوث حوادث للأطفال في المنزل، إلى جانب ضرورة مساعدتها على تحقيق أحلامها وإدراك شغفها الحقيقي في الحياة.

وتحذر الحملة من عدم الإفراط في الانتقاد، أو محاولة إحباط الزوج وعدم التوقع، وعدم المبالغة في مراقبة أخطائه أو عيوبه، وحذرت بشدة من أهمية عدم مقارنته بها أو بأزواج أو آباء آخرين، وتختتم الحملة رسائلها التوعوية بأبرز المخرجات الناجمة عن الشراكة الصحية بين الأزواج.