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ورشة عمل تستعرض مبادرة  تأسيس تخصّصات التمريض

ورشة عمل تستعرض مبادرة  تأسيس تخصّصات التمريض
9 أكتوبر 2022 02:06

دبي (الاتحاد)

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 استعرض المعهد الوطني للتخصّصات الصحية في ورشة العمل الوطنية التي نظّمتها مؤخراً وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي، بحضور أصحاب العلاقة من القطاعات التنظيمية والخدمية والأكاديمية مبادرة «تأسيس تخصّصات التمريض تحت مظلّة المعهد الوطني للتخصّصات الصحية»، والتي تقوم على اعتماد نظام إقامة للتخصّصات التمريضية بتوجه مهني والذي يختلف عن الدرجات الأكاديمية التي تُمنح عبر الجامعات، لافتاً إلى أن هذا النمط يُعزّز من التدريب وإكساب المهارات العملية للممارسة التخصصية.
 وأوضح الدكتور محمد الحوقاني، أمين عام المعهد الوطني للتخصّصات الصحية أن أهداف هذه المُبادرة، تتمثّل في الارتقاء بمهنة التمريض، توفير فرص التخصّص في المجالات التمريضية، جذب الكادر الوطني لارتياد مهنة وتخصّصات التمريض، إضافة إلى توطين التدريب التمريضي التخصّصي في الدولة، وتطوير نموذج نظام إقامةٍ في التمريض يستند إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية، مع المُساهمة في تحسين الخدمات الصحية عبر ترقية التمريض وتحقيق التكامل مع التخصّصات الأخرى، مؤكداً حرص المعهد المُلحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة على الاستفادة من أرقى التجارب العالمية في هذا المجال، والالتزام بها للارتقاء بجودة التعليم الطبي في الدولة.

التمريض
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
دبي
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