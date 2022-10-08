«الرياضة متعة وعلاج» لطلاب المدارس في الشهامة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، المرحلة الثانية من فعالية (الرياضة متعة وعلاج)، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي، ودائرة الصحة- أبوظبي، استهدفت طلاب المدارس الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز.

وهدفت الفعالية إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة وفوائدها الصحية، وتعزيز الوجود البلدي وزيادة المشاركات المجتمعية، وكذلك خلق وعي صحي ورياضي لدى أفراد المجتمع، والتشجيع على تنمية المهارات ومحاربة الأمراض الشائعة، بالإضافة إلى التعريف بدور وأهمية الرياضة في منح السعادة لأفراد المجتمع. وعملت البلدية خلال الفعالية على توفير مدربين رياضيين، وتنظيم العديد من المسابقات الرياضية، وكذلك استضافة طبيب مختص لإعطاء محاضرة طبية حول أهمية الرياضة في تغيير نمط حياة الفرد للأفضل ومدى تأثيرها على صحته البدنية والنفسية، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف وطاقم طبي لإجراء فحوص طبية مجانية للحضور والمشاركين. كما تضمنت الفعالية الكثير من الفقرات والمسابقات الرياضية، بالإضافة إلى تكريم الفائزين والمشاركين وممثلي الشركاء الاستراتيجيين.