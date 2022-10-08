الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أظهرت بيانات نظام معلومات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، يمثلون 239.231 شخصاً في سوق العمل بالقطاع الخاص، بينما يوجد 461.138 موظفاً اختصاصياً في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية.

وأشارت بيانات النظام، وفق آخر تحديث في 25 من شهر يوليو 2022، إلى أن الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، يشغلون 331.844 وظيفة حسب بيانات نهاية العام الماضي، أما المهن الكتابية فتستحوذ على 475.335 وظيفة، ويوجد 786.193 موظفاً يعملون في مهن الخدمات والبيع.

وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين، العمال الموجودين في هذه المستويات المهنية الخامسة المذكورة سابقاً، على أنهم «ماهرون»، شريطة أن يكون قد حصل الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة التخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).

وفي حال توفر الشروط الأربعة السابقة، يمكن تقدير العمالة الماهرة في سوق العمل بالقطاع الخاص بالدولة، بما يزيد على 2.293 مليون عامل موزعين على المستويات الخمسة الأولى من المستويات التسعة المقسم إليها التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، وفق إحصائيات وبيانات عام 2021.

وتضم بقية مستويات التصنيف المهني للعمالة بسوق العمل بالقطاع الخاص، 14.625 عاملاً من العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، أما الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون، فيمثلون 1.117.677 عاملاً.

أما مشغلو الآلات والمعدات ومجموعها، فيبلغ عددهم 490.091 عاملاً، بالإضافة إلى 987.478 عاملاً في المهن البسيطة.

وتعزز دولة الإمارات، مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.

وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية، وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنساني. أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، فللعمال الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، بينما المستوى السابع فالحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون.

ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.

وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.

ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها.

ويدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق.

ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها. ويعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.

ويضم التصنيف تسعة مستويات مهنية: يشمل المستوى الأول 83 مهنة للمديرين، والثاني 183 مهنة للاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، والثالث 114 مهنة للفنيين والمعاونين المهنيين، والرابع 37 مهنة لموظفي الدعم المكتبي.

والخامس 63 مهنة لعمال الخدمات والمبيعات، والسادس 16 مهنة للعمال الماهرين في مجالات الزراعة وصيد الأسماك، والسابع 111 مهنة لعمال الحرف والصناعات ذات الصلة، والثامن يضم 63 مهنة لمشغلي الآلات والمعدات، والتاسع 55 مهنة للوظائف البسيطة.

ووزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.