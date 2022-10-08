تطوير الزراعات التجميلية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير الزراعات التجميلية على الجزر الوسطية في جزيرة أبوظبي.

وتنفذ البلدية حالياً مشروع لتطوير الزراعات على امتداد شارع سلطان بن زايد الأول من تقاطع شارع شخبوط بن سلطان وحتى تقاطع شارع محمد بن خليفة، ضمن إطار سعيها نحو تعزيز المشهد الجمالي والمظهر العام للمدن، والارتقاء بالسمات الجمالية المتناسقة للشوارع.

ويندرج هذا المشروع ضمن إطار رفع مستوى الخدمات، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة وتوفير سبل الراحة.

وتشتمل أعمال التطوير على زراعات تجميلية وصلبة على الجزر الوسطية وأطراف الطرق، ووضع وزراعة الأشجار التي يعتبر استهلاكها للمياه قليلاً ولا تؤثر على السلامة المرورية للشارع بشكل كامل، وإنشاء أرصفة وتركيب البلاط المتشابك، والبلاط غير منظم الشكل.

ويساهم المشروع في رفع تحسين المظهر العام، والارتقاء بالظروف البيئية، من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية في التجميل الطبيعي، مما يخلق متنفساً طبيعياً وبيئة صحية ومظهراً جمالياً، وتحسين كفاءة شبكة مياه الري من حيث (خفض تكاليف التشغيل والصيانة والترشيد في استهلاك مياه الري، وذلك باستخدام أنظمة الري الحديثة والأوتوماتيكية)، وتحسين الزراعات التجميلية والصلبة، حيث سيكون صديقاً للبيئة.

وأكدت البلدية أنها تعمل على العديد من المشاريع التي تعنى بتطوير المظهر العام للمدن سواء داخل جزيرة أبوظبي أو خارجها، وذلك بهدف تعزيز سمة أبوظبي ومكانتها الحضارية بما يتناسب مع حجم النمو العمراني والاقتصادي، والسعي نحو الارتقاء المستمر بجودة الحياة لإسعاد السكان وتوفير أرقى مستويات الخدمات والمرافق ذات المواصفات العالمية.

التجميل الطبيعي

شملت أعمال التجميل الطبيعي في الجزيرة الوسطية لشارع زايد الأول زراعة أشجار مزهرة وشجيرات زينة ومغطيات تربة، زراعة 220 من أشجار توبوبيا أرجنتينا المزهرة، زراعة 24500 من شجيرات الزينة نوع تيكوما المزهر باللون الأصفر، وزراعة مغطيات التربة بمساحة إجمالية 6950 متراً مربعاً من نوع البنسيتيوم والبورتولاكا.

كما تضمنت الأعمال إنشاء رصيف صيانة على أطراف الجزيرة الوسطية بطول 3780 متراً طولياً، وفرش الحصى التجميلي أبيض اللون على أطراف السياج المعدني في الجزيرة الوسطية بمساحة 1250 متراً طولياً.