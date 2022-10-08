شرطة دبي تحصل على «الآيزو» في إدارة المنظمات التعليمية

دبي (الاتحاد)

تسلم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، شهادة «الآيزو» في نظام إدارة المنظمات التعليمية 21001:2018 «ISO»، من بتم راجين، المدير الإقليمي لفرع اعتماد الشهادات في شبه الجزيرة العربية بشركة «SGS» للتصنيف والتقييم، بحضور اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، ومديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط وفريق العمل.

وأشاد المري، بالإنجاز المتميز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في أكاديمية شرطة دبي، موجهاً شكره وتقديره إلى مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، ومدير الأكاديمية بالوكالة، ومديري الإدارات الفرعية، وطاقم التدريس وجميع موظفي الأكاديمية، على ما بذلوه من جهود للحصول على شهادة المواصفة الخاصة بنظام إدارة المنظمات التعليمية.

ومن جانبه، قال السويدي، إن هذا الإنجاز العالمي الذي حققته الأكاديمية، جاء ثمرة التوجيهات الدائمة والدعم المستمر من قبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، الرامية إلى تحقيق الريادة في العمل المؤسسي وفق أرقى وأفضل الممارسات والمعايير التنافسية العالمية.

ومن جهته، أوضح الشامسي، أن الأكاديمية تسعى جاهدة إلى التميز والارتقاء بالقدرات التعليمية والتدريبية لتقديم أفضل الخدمات لمنتسبي القيادة العامة لشرطة دبي وتحسين أدائهم الوظيفي.