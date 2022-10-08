الأحد 9 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تحصل على «الآيزو» في إدارة المنظمات التعليمية

الأكاديمية تسعى إلى الارتقاء بالقدرات التعليمية والتدريبية
9 أكتوبر 2022 02:06

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أنت لها سند» لدعم استقرار الأسرة
ورشة عمل تستعرض مبادرة  تأسيس تخصّصات التمريض

تسلم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، شهادة «الآيزو» في نظام إدارة المنظمات التعليمية 21001:2018 «ISO»، من بتم راجين، المدير الإقليمي لفرع اعتماد الشهادات في شبه الجزيرة العربية بشركة «SGS» للتصنيف والتقييم، بحضور اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، ومديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط وفريق العمل.
وأشاد المري، بالإنجاز المتميز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في أكاديمية شرطة دبي، موجهاً شكره وتقديره إلى مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، ومدير الأكاديمية بالوكالة، ومديري الإدارات الفرعية، وطاقم التدريس وجميع موظفي الأكاديمية، على ما بذلوه من جهود للحصول على شهادة المواصفة الخاصة بنظام إدارة المنظمات التعليمية.
ومن جانبه، قال السويدي، إن هذا الإنجاز العالمي الذي حققته الأكاديمية، جاء ثمرة التوجيهات الدائمة والدعم المستمر من قبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، الرامية إلى تحقيق الريادة في العمل المؤسسي وفق أرقى وأفضل الممارسات والمعايير التنافسية العالمية. 
ومن جهته، أوضح الشامسي، أن الأكاديمية تسعى جاهدة إلى التميز والارتقاء بالقدرات التعليمية والتدريبية لتقديم أفضل الخدمات لمنتسبي القيادة العامة لشرطة دبي وتحسين أدائهم الوظيفي.

دبي
شرطة دبي
الآيزو
أكاديمية شرطة دبي
آخر الأخبار
الإمارات خالية من مجموعات «الكلوروفلوروكربون» المستنزفة للأوزون
الإمارات
الإمارات خالية من مجموعات «الكلوروفلوروكربون» المستنزفة للأوزون
اليوم 02:07
الرئيس التنفيذي لـ«هورايزون» لـ«الاتحاد»: نمتلك أسطول طائرات مزودة بأحدث أجهزة الملاحة
الإمارات
الرئيس التنفيذي لـ«هورايزون» لـ«الاتحاد»: نمتلك أسطول طائرات مزودة بأحدث أجهزة الملاحة
اليوم 02:07
غدا.. انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي 2022»
الإمارات
غدا.. انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي 2022»
اليوم 02:07
هوية جديدة لـ«طوارئ وأزمات أبوظبي»
الإمارات
هوية جديدة لـ«طوارئ وأزمات أبوظبي»
اليوم 02:07
«موارد رأس الخيمة»: تخريج 17 مهندساً مواطناً وإعدادهم لسوق العمل
الإمارات
«موارد رأس الخيمة»: تخريج 17 مهندساً مواطناً وإعدادهم لسوق العمل
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©