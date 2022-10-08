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تخريج دورة «حفظ النظام في المدن» بشرطة دبي

جانب من تخريج دورة حفظ النظام في المدن
9 أكتوبر 2022 02:06

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، تخريج دورة «حفظ النظام في المدن»، التي نظمتها إدارة الطوارئ، بحضور عدد من الضباط، واطلع على مجريات التخريج من خلال استخدام تقنية غرفة العمليات، حيث قدم منتسبو الدورة عرضاً حياً بين مرافق الإدارة محاكاةً للواقع.
وأشاد الغيثي بمستوى الدورة، مؤكداً حرص شرطة دبي على تأهيل الموارد البشرية من خلال عقد الدورات التخصصية لحفظ النظام في المدن والتي تحتاج إلى مهارة وكفاءة لاختلافها عن الأماكن المفتوحة، موجهاً باستمرار هذه الدورة لتشمل أكبر فئة من مرتب إدارة الطوارئ بمختلف أقسامها، والتعاون مع الإدارات المساندة بغية تشكيل قوة متناغمة ومتجانسة تستطيع القيام بواجبها على أكمل وجه عند الضرورة.

عبدالله علي الغيثي
دبي
شرطة دبي
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