سعيد بن طحنون يحضر أفراح البلوشي والمخيني في العين
سعيد بن طحنون يحضر أفراح البلوشي والمخيني في العين
9 أكتوبر 2022 00:48
شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ونجله الشيخ محمد حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور عبدالله حسن غريب البلوشي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة محمد سعيد ناصر آل سودين بمجلس الطوية في مدينة العين بحضور سعادة المستشار أحمد سالم سودين وعدد من وجهاء القبائل وجمع من الأهل والأصدقاء. تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.
كما شهد معاليه حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم مرزوق إبراهيم جميل المخيني بمناسبة زفاف نجله إبراهيم إلى كريمة سعيد مبارك خصيف الناصري وذلك في صالة أفراح الهيلي بمدينة العين بحضور عدد من وجهاء القبائل وجمع من الأهل والأصدقاء.