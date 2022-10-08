سفارة الدولة توزع حزماً على المتضررين من سيول باكستان
سفارة الدولة توزع حزماً على المتضررين من سيول باكستان
8 أكتوبر 2022 20:16
وزعت سفارة الدولة في إسلام آباد والقنصلية العامة في مدينة كراتشي مساعدات في إطار مبادرة #نحن_معكم لصالح المتضررين من الفيضانات في باكستان.
وكتبت السفارة، على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «سفارة الدولة في إسلام آباد والقنصلية العامة في كراتشي، وبالتنسيق مع المؤسسات الخيرية الإماراتية، تبدأ بتوزيع الحزم التي تم إنجازها في مبادرة #نحن_معكم في الدولة».
وأضافت السفارة أن هذه الحزم «تحتوي على 1.200 طن من المواد الغذائية والصحية، منها 30 ألف حزمة للنساء والأطفال المتضررين من الفيضانات في باكستان».