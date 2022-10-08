الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 00:52 والجزر الأول عند 18:48 والجزر الثاني عند الساعة 07:04. في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والمد الثاني عند الساعة 21:48 والجزر الأول عند الساعة 15:30 والجزر الثاني عند الساعة 03:38.