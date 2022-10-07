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محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نستلهم من ذكرى المولد النبوي طريقاً لخير وسعادة البشرية

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نستلهم من ذكرى المولد النبوي طريقاً لخير وسعادة البشرية
8 أكتوبر 2022 01:51

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات تستلهم من الأخلاق النبوية طريقاً للسعي في تحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء، ومن السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم منهجاً لغرس مكارم الأخلاق وقيم الرحمة والتآخي بين البشر.
جاء ذلك في تغريدات لسموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام.

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واستهل سموه تدوينته بالآية الكريمة «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ»، مضيفاً: «في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم.. نستلهم من أخلاقه الكريمة طريقاً للسعي في تحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء، ومن سيرته العطرة منهجاً لغرس مكارم الأخلاق وقيم الرحمة والتآخي بين البشر».
في سياق متصل، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تتخذ من ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لتجديد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سيرته ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين.

ودوّن سموه قوله على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في ذكرى مولده الذي أضاء مشارق الأرض ومغاربها.. نجدد محبته.. واتباع سيرته.. ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين.. هو أرحم الخلق بالخلق.. وأصدقهم كلاماً.. وأعذبهم منطقاً.. وأعظمهم خلقاً.. صلى الله عليه وسلم عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته».

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