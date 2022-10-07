حمدان بن زايد: ذكرى المولد النبوي مناسبة عظيمة نستخلص فيها الدروس والعبر

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة عظيمة نستذكر فيها السيرة العطرة لسيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، وما فيها من دروس وعبر.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر» أمس: «المولد النبوي الشريف.. مناسبة عظيمة نستذكر فيها السيرة العطرة لسيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، وما فيها من دروس وعبر، وما تحمله من قيم التسامح والتآخي والتلاحم المجتمعي وعمل الخير التي أوصانا بها نبينا، وستظل رسالته الخالدة منهاج حياة ونبراساً يهتدي به الناس جميعاً».