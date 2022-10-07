السبت 8 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حمدان بن زايد: ذكرى المولد النبوي مناسبة عظيمة نستخلص فيها الدروس والعبر

حمدان بن زايد: ذكرى المولد النبوي مناسبة عظيمة نستخلص فيها الدروس والعبر
8 أكتوبر 2022 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
ربط ثالث محطات براكة بشبكة الكهرباء لدعم الحياد المناخي

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة عظيمة نستذكر فيها السيرة العطرة لسيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، وما فيها من دروس وعبر.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر» أمس: «المولد النبوي الشريف.. مناسبة عظيمة نستذكر فيها السيرة العطرة لسيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، وما فيها من دروس وعبر، وما تحمله من قيم التسامح والتآخي والتلاحم المجتمعي وعمل الخير التي أوصانا بها نبينا، وستظل رسالته الخالدة منهاج حياة ونبراساً يهتدي به الناس جميعاً».

الإمارات
حمدان بن زايد
المولد النبوي
ذكرى المولد النبوي
المولد النبوي الشريف
آخر الأخبار
جسر القرم
عربي ودولي
الأطول في روسيا.. ما أهمية جسر القرم الذي تم تفجيره؟
اليوم 14:36
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
عربي ودولي
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
اليوم 14:17
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
دنيا
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
اليوم 14:14
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
الرياضي
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
اليوم 13:30
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
الإمارات
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©