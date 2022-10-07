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محمد الشرقي يشهد احتفال المولد النبوي بالفجيرة

محمد الشرقي والحضور خلال الحفل (وام)
8 أكتوبر 2022 01:48

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المناسبات الدينية الإسلامية في إحياء الموروث الثقافي والاحتفاء بقيمه الراسخة في المجتمع، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، باستذكار مناسبة المولد النبوي الشريف لأهميتها في تاريخ البشرية، وما تركته السيرة النبوية من مفاهيم توعوية وحياتية مهمة.

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جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، احتفال المولد النبوي الشريف، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، في مركز وزارة الثقافة والشباب بالفجيرة، ضمن فعاليات مهرجان البدر الذي انطلق تحت رعاية سموه.
وتضمن حفل المولد النبوي مشاركة فرق من دول الوطن العربي، وانطلق بعرض فرقة الحضرة الشفشاونية من المغرب، ثم قدمت فرقة النابلسي بقيادة المنشد نورالدين خورشيد فقرةً تضمنت ابتهالات مغناة عن المناسبة، واختتم الحفل بمشاركة فرقة الفجيرة للمالد وفرقة بر دبي الشعبية في أداءٍ لفن المالد الإماراتي عكس الموروث الثقافي لـ«المالد» في دولة الإمارات.

حضر الحفل، سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وعدد من المسؤولين.

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الاحتفال بالمولد النبوي
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محمد بن حمد الشرقي
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