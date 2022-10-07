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وزير العدل يحضر حفل سفارة مالطا

عبدالله النعيمي يتوسط الحضور خلال الحفل (وام)
8 أكتوبر 2022 01:44

أبوظبي (وام)

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حضر معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامته ماريا كاميليري، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.
كما حضر الحفل، معالي أيان برج، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال، وأفراد الجالية المالطية المقيمة بالدولة.
وأشادت السفيرة، في كلمة لها بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعلاقات التعاون القوية بين البلدين، مضيفة أن بلادها حريصة على تعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات، مشيدة بما حققته دولة الإمارات من إنجازات كبيرة في شتى المجالات. وأكدت حرص مالطا على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. ونوهت سعادتها بدور الإمارات وجهودها المقدرة عالمياً في إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش التي تعكس مبادئ الإمارات الراسخة في التضامن الإنساني، ونشر الخير في ربوع العالم، بما يحقق السلام والازدهار العالمي.

وزير العدل
الإمارات
مالطا
عبدالله النعيمي
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