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الإمارات

علي النعيمي يؤكد أهمية التعاون البرلماني مع كمبوديا

علي النعيمي خلال لقائه سوس يارا بحضور عمر النعيمي (من المصدر)
8 أكتوبر 2022 01:44

جاكرتا (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سوس يارا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والإعلام في الجمعية الوطنية بمملكة كمبوديا، بحضور الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني، وذلك على هامش القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين المنعقدة في جاكرتا بجمهورية إندونيسيا.
وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الكمبودية، وأهمية تفعيل دور لجان الصداقة للدفع بعلاقات التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب، والتنسيق في المحافل البرلمانية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان ضرورة تدعيم التعاون وتوطيد العلاقات مع برلمانات رابطة دولة جنوب شرقي آسيا «آسيان» في مختلف المجالات والفعاليات والأنشطة، لا سيما البرلمانية.

الإمارات
علي راشد النعيمي
كمبوديا
المجلس الوطني الاتحادي
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