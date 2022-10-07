تكريم الفائزات في مسابقة «الشيخة فاطمة للقرآن»

دبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونيابة عن سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حضرت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية رئيسة مجلس الإدارة، ونورة بنت خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي نائبةً عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، احتفال جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام فعاليات النسخة السادسة، من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، بحضور صاحبات المعالي والسعادة والسيادة، والمتسابقات ومرافقاتهن، وجمع من سيدات المجتمع، ومديرات مراكز تحفيظ القرآن، وممثلات الجوائز، والمؤسسات القرآنية بالدولة،

وافتتح الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم، لكل من المتسابقة نوران أكرم حامد مبروك ممثلة جمهورية مصر العربية، والمتسابقة أفسانة خانم بشرى ممثلة جمهورية بنجلاديش، والمتسابقة فرح أمشيشو ممثلة المملكة المغربية، ثم تابعت الحاضرات فيلماً تسجيلياً عن فعاليات الدورة السادسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم.

وألقت أمينة الدبوس المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والشباب، كلمة نيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، قالت فيها: قطعت جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم شوطاً واسعاً في خدمة كتاب الله من خلال انتشارها في كل أرجاء العالم فها نحن اليوم نستقبل ما يزيد على 50 متسابقة جئن من 50 دولة ليمثلن بلدانهن ويتنافسن في أعظم وأشرف مسابقة فليس هناك بعد التنافس في كتاب الله من منافسة، كيف لا وهذا القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون نوراً وهدى لمن أخذ به والتزم بأوامره.

وأضافت: سعدت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في هذه المسابقة باستقبال كوكبة من الحافظات لكتاب الله العزيز، اللائي جئن.. فتسابقن.. وشنفن آذاننا بأعظم الكلمات وأجمل الأصوات وقضين أياما مباركة في رحاب هذه الجائزة، جئن يحملن مشاعر الود والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، في رحاب دبي، فأهلاً ومرحباً بهن.

وتابعت أمينة الدبوس: إن ما تحقق على أرض الإمارات تم بفضل من الله ثم باهتمام القيادة الحكيمة التي أولت الإنسان جل الاهتمام والرعاية، وكان من ذلك أن حظيت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالرعاية والاهتمام والدعم والمساندة، مشيرة إلى أن جائزة دبي الدولية تعمل على خدمة كتاب الله وتشجيع أبناء وبنات المسلمين لحفظ كتاب الله، ولقد شهدنا في هذه الدورة صورة من هذا الاهتمام من خلال التنافس بين المتسابقات ونحن نتقدم لهن بالتهنئة على ما أنجزن فكلهن فائزات بفضل الله فلهن التهنئة الخالصة، سائلين الله ‏عز وجل أن يوفقهن في حياتهن.

واستمعت الحاضرات إلى دعاء الختام من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم سليمان الهويمل رئيس لجنة تحكيم المسابقة من المملكة العربية السعودية، بعدها كرمت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير ونورة بنت خليفة السويدي جميع المتسابقات المشاركات في الدورة السادسة من المسابقة، بعدها تم تكريم الفائزات بالمراكز العشرة الأولى في المسابقة، حيث حققت متسابقة السنغال اندتي سيسي المركز الأول وجاءت عائشة أبوبكر حسن من نيجيريا بالمركز الثاني، وحققت كل من شيماء أنفال تباني من الجزائر والمتسابقة زينب بنت رضا ابن الحاج صالح من تونس بالمركز الثالث مكررا، والمركز الخامس ذهب للمتسابقة عائشة محمد ورسام من الولايات المتحدة الأميركية، أما المركز السادس فكان من نصيب حفصة حامسو بوبكر من النيجر، والمركز السابع كان من نصيب إسراء محمود السيد حسن داود من البحرين، وحققت كل من المتسابقة سالمة عبد السميع أحمد حمير من ليبيا والمتسابقة منيرة عبدالفتاح عبدي من كينيا بالمركز الثامن مكرراً، بينما ذهب المركز العاشر للمتسابقة إسلام عوض الجاك إبراهيم من السودان.

وقد أعربت المتسابقات الفائزات والمشاركات في المسابقة القرآنية عن سعادتهن وغبطتهن لمشاركتهن في فعاليات هذا الحدث القرآني العظيم، وتم التقاط الصور الجماعية في الحفل الختامي لهذه المسابقة المباركة.