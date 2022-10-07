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«توام» ينظم ندوة حالات الدماغ المعقدة اليوم

مستشفى توام
8 أكتوبر 2022 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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يعتزم مستشفى توام، استضافة ندوة مدينة العين حول حالات الدماغ المعقدة اليوم.
وقال الدكتور محمد العشّا، استشاري جراحة الأعصاب، والمتخصص في جراحة أورام الدماغ، وجراحة قاعدة الجمجمة في مستشفى توام التابع لمجموعة «صحة»: «يفخر قسم جراحة الأعصاب بتنظيم ندوة مدينة العين حول حالات الدماغ المعقدة نيابة عن «صحة» ومستشفى توام. لقد صممنا برنامج الحدث بعناية لتوفير منصة متخصصة تجمع أبرز جرّاحي الأعصاب من جميع أنحاء الدولة لمناقشة سبل إدارة حالات الدماغ المعقدة من منظور متعدد التخصصات. ولدينا مجموعة متميزة من المتحدثين الرئيسيين والجلسات الحوارية الشيّقة التي ستغطي الجوانب الرئيسية لجراحة الأعصاب وطبّ الأعصاب مع التركيز على الحالات الجراحية المعقدة في الدماغ.

الإمارات
العين
مستشفى توام
الدماغ
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