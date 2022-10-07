«الإمارات للسرطان» تطلق أكتوبر الوردي

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت جمعية الإمارات للسرطان سلسلة من النشاطات التوعوية ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي العالمي للتوعية بسرطان الثدي، منها محاضرة أقيمت بالتعاون مع مدرسة «الرؤية» في رأس الخيمة، بحضور عدد من السيدات والأمهات والمعلمات وطالبات الحلقة الثانية والثالثة في المدرسة، وحضور الهيئة التعليمية في المدرسة وأعضاء من جمعية الإمارات للسرطان والمتطوعين.

تناولت المحاضرة التي قدمتها الدكتورة وسن علاء الدين الطائي، أستاذة في الكيمياء الحيوية السريرية، أسباب سرطان الثدي وعوامل الخطورة وطرق الوقاية منه، وتسليط الضوء على الأورام وأنواعها، كما عرضت د. الطائي لكيفية نمو الخلايا السرطانية وانتشارها في الجسم، مؤكدة أن تزايد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي هي نتيجة عوامل عدة؛ منها الأكل غير الصحي والأغذية المصنعة والتدخين والوزن الزائد، والخلل في الهرمونات وأسباب أخرى. كما تحدثت مديرة مدرسة «الرؤية» فاطمة راشد الرحبي عن أهمية تثقيف المجتمع للوقاية من سرطان الثدي، وضرورة الفحص المبكر.

من جهتها، شكرت مهرة بن صراي، مديرة مكتب رأس الخيمة في الجمعية، إدارة مدرسة «الرؤية» على التعاون في إقامة هذه المحاضرة.