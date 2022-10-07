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بلدية العين تنجز 10 ملايين متر مكعب من أعمال ردم الطرق

بلدية العين تنجز 10 ملايين متر مكعب من أعمال ردم الطرق
8 أكتوبر 2022 01:44

العين (وام)

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أنجزت بلدية مدينة العين أعمال دفان للقسائم السكنية وتسوية وصيانة الطرق غير الممهدة التي تخدم العزب والمزارع وذلك بأكثر من 10 ملايين متر مكعب، بالإضافة إلى تنفيذ وصيانة 4.250 كم للطرق الترابية خلال العام الحالي، وتأتي هذه الأعمال ضمن أولويات دائرة البلديات والنقل لإمارة تتميز بمظهرها العام ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة.
وقال المهندس صالح العرياني، مدير إدارة تطوير البنية التحتية بالإنابة، إن أعمال الدفان والتسوية تعد ضرورية لمواكبة التطور المتسارع في جودة الحياة التي تشهدها مدينة العين، من خلال توفير الخدمات المتاحة للسكان من دفان وتسوية للقسائم السكنية، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الحيواني والزراعي عبر تسوية العزب والمزارع وخدمتها بطرق «الكدش»، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى تجنب الأضرار والمخاطر التي من الممكن أن تشكلها المناطق المنخفضة الواقعة على جوانب الطرق، إضافة إلى إزالة المعوقات والمشوهات كافة في المناطق التي تتطلب هذا الإجراء حفاظاً على السلامة العامة والمظهر الجمالي والحضاري الذي تتسم به المدينة.
وتسعى بلدية مدينة العين إلى تسهيل تقديم جميع الخدمات المتعلقة بأعمال الدفان والتسوية التي يمكن الحصول عليها عن طريق منصة تم (المنصة الذكية)، مثل تقديم تسوية ودفان القسائم، بحيث تتم إجراءات الصيانة اللازمة للأعمال الترابية للمناطق المعنية، بالإضافة إلى طلب تنفيذ الطرق الترابية الخدمية المؤقتة.

بلدية العين
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بلدية مدينة العين
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