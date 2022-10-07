5 شركات تابعة لإيدج تعرض أحدث حلولها المتطورة في «آيسنار- أبوظبي»

أبوظبي (وام)

تشارك مجموعة إيدج في النسخة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار- أبوظبي»، التي تقام في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتستعرض إيدج الميزة التنافسية الكبيرة التي توفرها منتجاتها وحلولها وخدماتها المتطورة لعملائها، ودورها الحيوي في تعزيز الأمن الوطني في دولة الإمارات. وتشارك خمس شركات تابعة لإيدج في المعرض تضم سيجنال، وبيكن رد، وكاتم، وكراكال، ولهب. وتطلق الشركات الخمس عدداً من المنتجات الجديدة، كما ستعلن عن صفقات محلية ودولية، فضلا عن تعزيز الشراكات مع كبار اللاعبين في القطاع الصناعي المحلي. وستعرض إيدج مجموعتها الواسعة من الأسلحة الخفيفة وذخائرها وقدرات الحرب الإلكترونية والحلول الإلكترونية وحلول الاتصالات الآمنة لديها، ضمن سعيها لدعم الإنتاج الدفاعي المحلي والابتكار المتقدم في مجالات الأمن الوطني وإنفاذ القانون. وقال منصور الملا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يقدم المعرض فرصة رائعة للالتقاء بعملائنا وشركائنا في قطاعي الأمن الوطني وإنفاذ القانون. ونحن كمجموعة تكنولوجيا متقدمة، نساهم في تمكين دولة الإمارات من تطوير وتأمين بنيتها التحتية وأصولها الحيوية، وذلك لمواكبة التغيير المستمر في التقدم التكنولوجي لمساعدة العملاء على التركيز على مهامهم والمحافظة على تفوقهم. وتعد الحرب الإلكترونية والاتصالات الآمنة من المجالات المهمة التي نركز عليها، ونتطلع إلى عرض أحدث حلولنا المبتكرة في هذه المجالات».



مجموعة واسعة

يستعرض قطاع الحرب الإلكترونية والتكنولوجيا السيبرانية في إيدج مجموعة واسعة من القدرات، بما يشمل نظام التضليل المتطور نافكونترول - جي من سيجنال، ونظام في - بروتيكت لتشويش الاتصالات المعتمدة على موجات الراديو الأرضية، ومجموعة من حلول الأمن الوطني، وحلول كاتم للاتصالات فائقة الأمان، وعرض لتدريب بيكن رد على الأمن والمعلومات الاستخباراتية، والحلول السيبرانية، وقدرات الاختبار السيبراني. كما ستعرض كراكال، التابعة لقطاع الصواريخ والأسلحة في إيدج، مجموعة من الأسلحة الخفيفة، تشمل البندقية الهجومية CAR 816 وبنادق القنص CSA 338 وCSR 338 وCAR 817 DMR والرشاش نصف الآلي CMP 9 ومسدسات كراكال EF وغيرها من المنتجات المصممة للجمع بين الدقة والموثوقية لقوات الأمن وإنفاذ القانون. بينما ستعرض لهب مجموعة من الذخائر الخفيفة والمتوسطة.